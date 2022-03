Valorant: ajustes, cambios y novedades del Episodio 4, Acto 2 (actualización 4.04)

Modo Astral: mientras se encuentra en Modo Astral, las colocaciones ya no serán bloqueadas por elementos de la geometría del nivel que Astra no pueda ver. El anillo de selección de objetivos de su Modo Astral se cambió a un anillo que refleja el tamaño unificado de todas sus utilidades y a no desaparecerá de forma aleatoria al apuntar en ciertas ubicaciones de los mapas. La velocidad de la animación de transición que cubre la pantalla de Astra al entrar y salir del Modo Astral fue aumentada. Corrigieron un error en el que algunas Estrellas aparecían un poco más arriba de lo que Astra había apuntado.