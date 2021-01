Hace unos cuantos días, Riot Games presentó a Yoru y cómo lucen sus habilidades en el campo de batalla. Sin embargo, el nuevo agente tan solo es una de las novedades que llegó con el Episodio 2 de Valorant. A continuación, listaremos todos los cambios y mejoras que trajo la última actualización del popular juego de disparos táctico de Riot Games.

¿Qué contiene el pase de batalla del Acto 1?

Además de Yoru y las nuevas recompensas en el pase de batalla, el Episodio 2 de Valorant ha traído varios cambios al sistema de progresión y mejoras a varios agentes.

Como fue el caso en el Episodio 1, todos los que jueguen Valorant durante el Acto 1 del Episodio 2 y ganen experiencia recibirán diseños de armas, Gun Buddies, sprays y tarjetas de jugador. De no saber cómo funciona el pase de batalla, recomendamos seguir este enlace.

Regresa el paquete de diseños de armas VA de fuego

Entre el 12 y 20 de enero, los jugadores de Valorant podrán hacerse con un paquete que incluye una selección de cinco diseños para armas. En el caso de estar interesado en un diseño específico, los artículos del paquete pueden comprarse de forma individual.

¿Qué cambios llegaron al modo competitivo de Valorant?

Una de las principales novedades del Episodio 2 de Valorant es que los jugadores ahora pueden ver a los mejores 500. Cabe aclarar que todos pertenecen al rango Inmortal o Radiante.

Tablas de posiciones regionales

Ahora, todos pueden ver el listado de jugadores que lleguen al rango Inmortal o Radiante. La tabla de posiciones muestra el Riot ID, el título, las partidas ganadas por Acto y la tarjeta de jugador de los usuarios que clasifiquen. No obstante, los jugadores pueden optar por aparecer como “Agente Secreto” para mantener su anonimato. Cabe señalar que es necesario participar 50 partidas en modo competitivo para entrar en la tabla de posiciones regional y jugar al menos una partida competitiva a la semana para mantenerse en la misma. No menos importante, los jugadores suspendidos no se mostrarán en la tabla de posiciones.

La tabla de posiciones puede verse dentro del cliente o por medio de la página de Valorant.

¿Cómo cambió el sistema de rango?

Gracias al Episodio 2 de Valorant, el sistema de rango ahora resulta más intuitivo.

El sistema de rango ahora muestra una nueva barra de progreso y clasificación. Esta aparecerá para los rangos que van desde Hierro a Diamante. En el rango Inmortal y Radiante, se mostrará el rango en la tabla de posiciones. Adicionalmente, los rangos Inmortal 1, 2 y 3 desaparecerán para convertirse en “Inmortal” y solo se ocultará el rango de los jugadores que aún estén haciendo las partidas de posicionamiento o estén inactivos por 14 días.

Para saber cómo funciona la clasificación de rango, recomendamos seguir este enlace.

¿Qué cambios habrá a finales de Acto/Episodio?

Los cambios a varios agentes, el sistema de progresión de rango y otras novedades han hecho que el Episodio 2 de Valorant esté principalmente dirigido a los jugadores competitivos.

Ahora, el rango de acto e insignia conmemorarán la posición en la tabla de posiciones al final de un Acto. Esto viene con una nueva bonificación de progresión para las partidas iniciales de rango en cada Acto. Adicionalmente, el número de partidas de posicionamiento ahora es consistente para cada acto. Sin importar si se jugaron las partidas de colocación iniciales o no, el rango más alto en el que los jugadores pueden posicionarse es Platino grado 3.

Riot también ha actualizado la distribución de rango reduciendo el número de jugadores en Hierro y aumentando el porcentaje de jugadores en Bronce, Plata, Oro y Platino. La distribución de jugadores en Diamante e Inmortal seguirá siendo la misma.

¿Qué agentes recibieron cambios?

Los agentes Omen, Brimstone y Viper han recibido varias mejoras para hacerlos más viables en competitivo. Para ver todos los cambios que han recibido estos personajes, además de todos los ‘bugs’ que se han corregido con la última actualización, basta con seguir este enlace.

Valorant está disponible para PC y es completamente gratis.

Fuente: comunicado de Riot Games