Valorant le dice a sus jugadores tóxicos «vayan a jugar otra cosa, no los queremos aquí»

Si son parte de la comunidad de este juego o ven mucho contenido sobre videojuegos en sus redes sociales, seguramente vieron hace unos días un aberrante video en que una jugadora tuvo que escuchar cosas horribles de boca de sus compañeros de partida. Es tan desagradable que no lo compartiremos aquí. Eso desató una nueva conversación sobre los jugadores tóxicos en Valorant, otros juegos y lo poco que están haciendo para combatirlos. Pero parece que Riot Games escuchó estas quejas y finalmente está tomando acciones al respecto.

En un video publicado en el canal oficial del juego en YouTube, Anna Donlon —directora del estudio de Valorant— hablo de forma franca sobre el problema de la toxicidad en el juego. Pueden verlo a continuación, aunque lamentablemente no tiene subtítulos en español.

Donlon habla sobre la promesa de Riot de proteger a sus jugadores. Explica la forma en que mejoran constantemente las herramientas para lograrlo. Pero también acepta que en el proceso de mejora siempre hay personas que resultan lastimadas por casos de toxicidad que no pueden ser evitados por el sistema.

Lo verdaderamente refrescante sobre este comunicado es que acepta que «mutear la partida no es una solución y la existencia de esa opción no excusa el mal comportamiento de otros». También apreciamos que diga literalmente a los jugadores tóxicos que «vayan a jugar otra cosa, no los queremos aquí».

La directora continúa hablando sobre las medidas que va a tomar Riot Games para proteger a los jugadores de Valorant de la toxicidad. Acepta que por más que quiera, no puede evitar que un mal jugador abra la boca para decir algo horrible. Lo que puede hacer es sacarlos del juego usando sistemas más eficientes y por eso van a poner nuevas penalizaciones, incluyendo baneos por ‘hardware’.

Apreciamos las palabras de Anna Donlon y esperamos que cumplan lo prometido. No podemos seguir jugando Valorant o cualquier otro juego con temor de tener que soportar el racismo, sexismo, homofobia o transfobia de los miembros más tóxicos de la comunidad. Se tienen que ir.