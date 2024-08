Valorant no llegará a consolas en Colombia, México ni otros países de Hispanoamérica, al menos de momento

Hace unos días Riot Games anunció que la beta de su juego de disparos competitivos en consolas ya no requería códigos de invitación. En ese momento se pudo inmediatamente disponible en algunos países y nosotros reportamos que debería estar disponible para el resto del mundo en muy poco tiempo. Tristemente, no fue así. Ya está confirmado que la beta abierta de Valorant en consolas PS5 y Xbox Series X|S solo estará disponible en algunos países y entre estos no se cuentan Colombia, México, Peru, Argentina ni otros países de Hispanoamérica. Lo sentimos mucho.

La confirmación de esto se dio mediante la cuenta oficial del juego para Latinoamérica en Twitter.

De acuerdo al comunicado, «Valorant solo estará disponible para consolas en Estados Unidos y Canadá, Europa, Japón y Brasil». Esto ha alarmado a los jugadores de la región, pues no aclara si se refiere solo a la beta o si es la versión definitiva del juego para consolas PlayStation y Xbox el que no estará disponible en estos lares.

Hablamos con una representante de la agencia de comunicaciones de Riot Games en la región y nos confirmó que cuando se lance oficialmente Valorant en consolas, que no tenemos la fecha definida, también sería solo en esas regiones. Al menos el comunicado dice que «este plan está sujeto a modificaciones y que estaremos monitoreando otras regiones para continuar con la expansión del juego en las consolas». Podemos tener esperanzas de que los jugadores de consolas en Colombia y otros países de Hispanoamérica sí podremos disfrutar Valorant en el futuro, pero aún no sabemos cuándo y será después de que llegue a Estados Unidos, Brasil, Europa y Japón.

Mientras tanto, pueden usar una cuenta estadounidense, europea, japonesa o brasileña para descargar el juego en su consola. Tras hacer eso hay que vincular el juego con la cuenta de Riot Games y deberían poder jugar así.