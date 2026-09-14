Así será el nuevo modo DUELOS de Valorant y más novedades

Durante el más reciente video de Riot Games sobre Valorant, los desarrolladores revelaron que están trabajando en un nuevo modo de juego para 16 jugadores llamado DUELOS, en el que ocho equipos de dos jugadores se van a enfrentar entré si hasta que solo quede uno en pie. Lo más interesante de todo es que no vamos a jugar con los Agentes de siempre.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Riot Games. Seguir

En Duelos vamos a crear nuestro propio ‘Roboagente Híbrido’ a partir de habillidades aleatorias

Tras cada ronda pondremos mejorar las habilidades que tenemos para acomodarlas a nuestro estilo, pero habrá algo de caos porque durante las partidas podremos encontrar ‘glitches’ que pueden modificar las habilidades de formas inesperadas.

El nuevo modo Duelos: Vale Todo llegará a Valorant en el parche de actualización 13.06 el 22 de septiembre de 2026, antes del inicio de Valorant Champions.

Además del nuevo modo de juego, anunciaron:

Nuevo sistema de progresión con un ID de Agente personalizable

Nueva opción de rifle principal: Warden (Rifle de 2900*)

Nuevas recompensas para el modo competitivo

Corto avance del próximo agente

¿Quién será?

Valorant es un juego multijugador competitivo gratis con microtransacciones de pago disponible para PC.