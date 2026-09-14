Videojuegos

Así será el nuevo modo DUELOS de Valorant y más novedades

¡Vale todo!

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 1 min

Durante el más reciente video de Riot Games sobre Valorant, los desarrolladores revelaron que están trabajando en un nuevo modo de juego para 16 jugadores llamado DUELOS, en el que ocho equipos de dos jugadores se van a enfrentar entré si hasta que solo quede uno en pie. Lo más interesante de todo es que no vamos a jugar con los Agentes de siempre.

En Duelos vamos a crear nuestro propio ‘Roboagente Híbrido’ a partir de habillidades aleatorias

- Publicidad -

Tras cada ronda pondremos mejorar las habilidades que tenemos para acomodarlas a nuestro estilo, pero habrá algo de caos porque durante las partidas podremos encontrar ‘glitches’ que pueden modificar las habilidades de formas inesperadas.

El nuevo modo Duelos: Vale Todo llegará a Valorant en el parche de actualización 13.06 el 22 de septiembre de 2026, antes del inicio de Valorant Champions.

Además del nuevo modo de juego, anunciaron:

  • Nuevo sistema de progresión con un ID de Agente personalizable
  • Nueva opción de rifle principal: Warden (Rifle de 2900*)
  • Nuevas recompensas para el modo competitivo
  • Corto avance del próximo agente

¿Quién será?

Más sobre Valorant

EWC 2026: Fecha, hora, resultados y cómo ver las partidas de Valorant en la Esports World Cup
 EWC 2026: Fecha, hora, resultados y cómo ver…
Torneo VCT Americas 2026 Stage 2 de Valorant: fecha, equipos, horarios y todo lo que deben saber
 Torneo VCT Americas 2026 Stage 2 de Valorant:…
Conozcan Summit, el nuevo mapa de Valorant
 Conozcan Summit, el nuevo mapa de Valorant
Códigos de recompensas gratis para Valorant que celebran el mes del orgullo LGBTI 2026
 Códigos de recompensas gratis para Valorant que celebran…
Fechas, equipos y todo lo que deben saber sobre el torneo Valorant Masters Londres 2026
 Fechas, equipos y todo lo que deben saber…
La actualización Vanguard de Valorant «brickea» dispositivos de trampa para PC y los convierte en pisapapeles, según Riot Games
 La actualización Vanguard de Valorant «brickea» dispositivos de…

Valorant es un juego multijugador competitivo gratis con microtransacciones de pago disponible para PC.

Más de:
Valorant Valorant
La fecha de la colaboración de Kingdom Hearts con Fortnite está confirmada, nueva mirada a la skin de Sora
Fecha, habilidades y todo sobre Doctrine, el nuevo personaje de Overwatch, y los cambios a Sombra y Roadhog
Diablo V, Starcraft, WoW Forever y todos los anuncios de BlizzCon 2026
Tokyo Game Show 2026: Koei Tecmo anuncia los contenidos que presentarán en la feria
Fatal Fury: City of the Wolves, SNK muestra los movimientos de pelea de Kim Kaphwan
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior La fecha de la colaboración de Kingdom Hearts con Fortnite está confirmada, nueva mirada a la skin de Sora
No hay comentarios

Lo último

El final de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity ha sido aplazado y esta es la nueva fecha de estreno de los episodios finales
Anime y Manga
Roblox Blue Lock Rivals Intro
Roblox códigos de Blue Lock: Rivals [Bloqueo Azul: Rivales] (septiembre 2026)
Videojuegos
The Simpsons: Hit & Run lo puedes jugar gratis desde cualquier navegador, sin un solo problema de carga
Videojuegos
Melty Blood: Twi-Lumina, nuevo tráiler confirma la fecha de lanzamiento y cómo pelea White Len
Videojuegos