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Valve advierte que los datos personales de los propietarios de Steam Machine habrían sido robados

Incluye 'scam'.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Valve ha comenzado a notificar a los usuarios de su nuevo sistema PC, Steam Machine, que sus datos personales podrían haber sido comprometidos. Este incidente afecta a los propietarios europeos del PC de más de mil dólares. De acuerdo con Valve, una empresa de logística que gestiona el envío de la unidad en dicha región fue el objetivo de un ciberataque, aunque la información adicional relacionada con las cuentas de Steam permanece a salvo.

Dado que la empresa conserva la información de los consumidores hasta 90 días, datos como el nombre, la dirección postal, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico de los clientes podrían haber sido obtenidos. Valve advierte que los usuarios podrían recibir mensajes de ‘scam’ o fraudulentos por correo electrónico, SMS o teléfono, así que deben estar pendientes para no caer presa de los estafadores.

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«Es posible que le proporcionen su dirección para demostrar su legitimidad. También podrían pedirle que confirme la entrega, que pague una pequeña tasa de aduana o de reenvío, o que inicie sesión en algún sitio para ‘verificar’ su pedido. Desconfíe de todos estos mensajes», señala un comunicado de Valve enviado a los clientes (vía ResetEra).

Valve añadió que ni la empresa ni la rama de soporte de Steam solicitarán contraseñas ni códigos de Steam Guard, e instó a los usuarios a mantenerse alerta mientras investiga el asunto. No es la primera vez que Steam es blanco de estafadores. Steam Machine salió a la venta en junio, con un precio inicial de 1050 dólares. Este es el segundo lanzamiento de ‘hardware’ de Valve en 2026, tras el lanzamiento del Steam Controller en mayo.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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