Vamos a conocer a Axle y todas las novedades que llegan a Apex Legends en la temporada 29

‘Aceleración’ es un nombre más que apropiado para la temporada 29 de Apex Legends tomando en cuenta las habilidades de la nueva y veloz leyenda llamada Axle. Junto a ella también tendremos cambios para Conduit y Vantage, la reaparición de la caja de muerte y una nueva arma cuerpo a cuerpo mítica.

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Esta temporada empezará el martes 5 de mayo de 2026.

Nueva leyenda: Axle

Axle llega con todo. Es una piloto tan competitiva que se hizo modificaciones corporales a sí misma con tal de poder alcanzar siempre la victoria.

Su Pasiva se llama Derrape (la podemos ver en acción en el tráiler) y le otorga un mayor control de deslizamiento.

(la podemos ver en acción en el tráiler) y le otorga un mayor control de deslizamiento. Su Habilidad Táctica Portal nitro la lanza en deslizamientos de alta velocidad para cerrar brechas, reclamar mejores posiciones o rescatar a sus miembros del equipo. Tengan cuidad porque los enemigos también pueden aprovechar su portal.

la lanza en deslizamientos de alta velocidad para cerrar brechas, reclamar mejores posiciones o rescatar a sus miembros del equipo. Tengan cuidad porque los enemigos también pueden aprovechar su portal. Su Habilidad definitiva Arranque, despliega un dron que busca automáticamente a los enemigos.

Cambios a Conduit y Vantage

En la temporada 29 de Apex Legends veremos cambios a Conduit. Ahora tendrá dos cargas de Transferencia radiante en su kit base y los disparos de su habilidad definitiva Barricada de energía serán más fluidos, los bloqueadores flotarán más alto y pueden aparecer más cerca entre sí. Para mejorar su movilidad, la velocidad de salvación ahora otorga un bonus de velocidad al correr hacia los hostigadores. También tendrá dos nuevas mejoras de nivel 3 que potencian su poder ofensivo: la barrera instantánea que otorga un escudo temporal de inmediato y la barrera duradera que permite que Transferencia radiante regenere escudos temporales a través del daño.

Por su parte Vantage verá cómo su habilidad definitiva Marca de francotiradora tiene una mayor velocidad de desenfunde, respuesta de puntería, un zoom de 4x aumentado y una mira inclinada de 2x adicional. Su habilidad táctica Reubicación de Eco la hará inmune a los aterrizajes forzosos al salir de su habilidad táctica, y rastrear enemigos con Lente del localizador ahora genera carga de la habilidad definitiva. La nueva mejora Rastreador de manada hará que marcar a un enemigo rastree a todo su escuadrón.

Reapariciones de caja de muerte

Las reapariciones desde cajas de muerte nos permitiran revivir a miembros de nuestri escuadrón directamente en su caja de muerte con una activación de 7 segundos.

Tengan en cuenta que entre más seguido sea eliminado un miembro del equipo, más tardará en poder ser revivido de nuevo de este modo.

El enfriamiento se restablece poco a poco durante en el transcurso de la partida, así que no podremos confiarnos siempre en poder revivir a los compañeros inmediatamente.

Nueva arma cuerpo a cuerpo universal mítica: navajas gemelas

Estas nuevas Navajas gemelas que podrán ser usadas por todos los personajes están disponibles como un posible botín en los Packs ‘de temporada ‘Sobrecargados’ que estarán disponibles durante toda la temporada 29 ‘Aceleración’ de Apex Legends.

Además del nuevo personaje Axle y todo lo que les mostramos, la temporada 29 ‘Aceleración’ también tendrá cambios al mapa Luna Rota y un nuevo pase de batalla. Todo esto comenzará a llegar el 5 de mayo de 2026.

Apex Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC.