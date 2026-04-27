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Vamos a lavar una X-Wing en la colaboración de PowerWash Simulator 2 con Star Wars

Estaba sucia porque se hundió en un pantano de Dagobah.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Se acerca mayo y eso significa que muchos videojuegos se preparan para recibir ‘crossovers’ que nos llevarán a una galaxia muy, muy lejana para celebrar la fecha que dice «May the Fourth». El divertido juego de limpieza PowerWash Simulator 2 no va a tener una colaboración con Star Wars lista para ese día, pero sí llegará más adelante y luce bastante divertida.

De acuerdo al tráiler oficial de este ‘crossover’, podremos lavar una X-Wing y jugar en otros mapas inspirados en las películas de la saga —ahí se dejan ver Hoth y Tatooine— en el tercer trimestre de 2026.

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El primer PowerWash Simulator tuvo montones de ‘colaboraciones ‘crossover’s que nos permitireron ‘lavar a presión’ escenarios y vehículos de series como Tomb Raider, Final Fantasy, Bob Esponja, Volver al Futuro, Warhammer, Shrek y Wallace & Gromit. La colaboración con Star Wars no será la primera que reciba PowerWash Simulator 2, pues a comienzos de abril recibió un DLC de pago con contenido de Hora de Aventura.

Este DLC estará disponible para todas las plataformas que tienen versiones del juego. Eso significa que lo podremos jugar en PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y en PC mediante Steam y Epic Games Store. Ya se puede agregar a su lista de deseados en todas ellas.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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