Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 cambia de desarrollador y aplazan fecha de lanzamiento

El anuncio de Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 hace un par de años dejó muy felices a los fanáticos del título de culto de 2004, los cuales llevaban mucho tiempo esperando una secuela. Tristemente, nadie imaginaba que este nuevo juego fuera a tener un desarrollo lleno de problemas. Inicialmente había sido anunciado para el primer trimestre de 2020. Ahora ni siquiera sabemos cuándo saldrá al mercado.

En su más reciente reporte financiero, Paradox Interactive reveló que han decidido posponer nuevamente la fecha de lanzamiento de Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, el cual se esperaba para este año. No solo eso, sino que el estudio Hardsuit Labs ya no se va a encargar más del desarrollo de este título. No sabemos qué pudo haber pasado para que tomaran esta dura decisión, pero en el sitio web oficial del juego le agradecen a ese equipo por el trabajo dedicado al proyecto.

A causa de esta incertidumbre respecto a la fecha de lanzamiento, Paradox Interactive ha decidido suspender la venta anticipada de Vampire: The Masquerade Bloodlines 2.

Esta no es la primera vez que recibimos una noticia sobre problemas en el desarrollo de este juego. En agosto de 2020 despidieron al escritor Brian Mitsuda y al director creativo Ka’ai Cluney sin dar muchas razones al respecto.

Esperamos que Paradox y el nuevo equipo de desarrollo logren sacar adelante este proyecto y tengamos pronto buenas noticias al respecto.

Fuentes: reporte financiero de Paradox Interactive, sitio web oficial del juego