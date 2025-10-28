Vampire Survivors le da la bienvenida a Jimbo de Balatro y más personajes de Castlevania

Ya teníamos a los personajes de Vampire Survivors en las cartas de Balatro, pero nos faltaba tener las cartas de Balatro en Vampire Survivors. Durante la presentación de juegos de otoño ID@Xbox de 2025 pudimos conocer la nueva colaboración Ante Chamber que nos permitirá controlar a cuatro nuevos personajes (incluyendo a Jimbo, cuatro nuevas armas, un nuevo escenario y un remix del tema principal del juego de cartas en el popular juego ‘bullet heaven’ de poncle. Por si fuera poco, tenemos otro nuevo DLC de pago que agrega montones de nuevos personajes sacados de Castlevania.

Empezamos con la colaboración con Balatro, que es parte de un DLC gratis que ya está disponible en Vampire Survivors como parte de la actualización 1.14. Pueden ver el tráiler con el nuevo contenido a continuación.

Además del DLC gratis Ante Chamber con la colaboración con Balatro, la actualización 1.14 de Vampire Survivos agrega lo siguiente al juego base (sin necesidad del DLC):

El esperado modo multijugador en línea

Nuevo mapa Westwoods inspirado en casinos y apuestas

Nuevo mapa laberíntico Mazarella

Dos nuevos personajes

Dos nuevas armas

Una nueva transformación de personaje

Tres nuevas Darkanas

La nueva mecánica Survarots para Secretino, Jimbo de Balatro y los personajes de Ante Chamber

Respecto a la nueva colaboración con Castlevania, quienes tengan ese DLC podrán obtener sin costo extra:

16 nuevos personajes secretos

Tres nuevas armas

13 nuevas uniones de armas

Una nueva aventura

12 nuevas canciones

Para que sepan dónde comenzar con el nuevo contenido de Vampire Survivors, lleguen a nivel 80 en la planta de lácteos invertida para desbloquear Mazarella y encuentren 23 tréboles pequeños para desbloquear Westwoods.