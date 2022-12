Vampire Survivors tendrá un DLC, así será Legacy of the Moonspell

El fenómeno indie de 2022 sigue creciendo. El excelente y adictivo Vampire Survivors recibió hace algunas semanas el esperado lanzamiento de su versión 1.0, pero eso no significa que ya no tendrá más contenido porque acaban de anunciar Legacy of the Moonspell, un DLC de pago que agregará nuevos personajes, armas, melodías y un nuevo escenario.

Pueden leer nuestra reseña de la versión 1.0 del juego para PC siguiendo este enlace.

¿Qué contenido tendrá el DLC?

Como ya dijimos, Legacy of the Moonspell agregará nuevos personajes, armas y un nuevo escenario a Vampire Survivors, todos con un «sabor asiático». Vamos a conocer las novedades.

Nuevo mapa: Monte Moonspell

Este será el mapa más grande del juego y tendrá diferentes biomas con diferentes monstruos: un castillo abandonado, una montaña nevada y una villa infestada por yokai.

Nuevos personajes

Miang Moonspell – último discipulo del Clan Moonspell, básicamente un protagonista de un ‘manga shounen’.

– último discipulo del Clan Moonspell, básicamente un protagonista de un ‘manga shounen’. Menya Moonspell – una de las pocas sobrevivientes entre los antiguos miembros del Clan Moonspell. Tiene poderes místicos que le dan casi el poder de una diosa.

– una de las pocas sobrevivientes entre los antiguos miembros del Clan Moonspell. Tiene poderes místicos que le dan casi el poder de una diosa. Syuuto Moonspell – practicante de ma mágia prohibida de la luna.

– practicante de ma mágia prohibida de la luna. Babi-Onna – regresó de entre los muertos para vengarse de demonios y mortales por igual.

Habrán más personajes. El DLC agregará un total de ocho

Nuevas armas

Viento de plata – una fuerza ancestral liberada por el bastón del Clan Moonspell.

– una fuerza ancestral liberada por el bastón del Clan Moonspell. Cuatro estaciones – un grupo de orbes que liberan el poder de las estaciones.

– un grupo de orbes que liberan el poder de las estaciones. Noche de invocación – un kimono encantado

En total, el DLC agregará 13 nuevas armas a Vampire Survivors.

Nuevas canciones

“Legacy of the Moonspell”

“Festive Breeze”

“Rumble Kachara”

“Haze of Night”

“Hell Night”

“Crystal Allure”

¿Cuándo sale el DLC Legacy of the Moonspell para Vampire Survivors y cuánto costará?

Podremos comprar este DLC en Steam a partir del jueves 15 de diciembre de 2022. No se ha confirmado si estará disponible para Xbox en la misma fecha ni cuál será su precio.

Fuente: Steam