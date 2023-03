Vampire Survivors: fecha y detalles del segundo DLC, Tides of the Foscari

A pesar de su inesperada victoria en los premios BAFTA Games Awards, el estudio italiano Poncle no se dormirá en los laureles y seguirá sacando contenido para su popular juego indie. Vampire Survivors recibirá Tides of the Foscari, su segundo DLC, les diremos cuándo sale y qué podemos esperar en él en esa fecha.

Pueden ver un corto avance a continuación, aunque no muestra mucho aparte de algunos de los nuevos personajes.

Esta expansión tendrá una temática basada en la fantasía genérica. Es por eso que los primeros personajes revelados son los arquetipos más básicos del género: el guerrero, el ladrón y la maga.

¿Cuándo sale el segundo DLC Tides of the Foscari de Vampire Survivors?

La fecha del lanzamiento del DLC Tides of the Foscari paraVampire Survivors será el jueves 13 de abril de 2023 en Steam.

Todavía no conocemos que precio tendrá, pero no creemos que será caro. El DLC anterior solo cuesta 3.990 pesos colombianos. Tampoco sabemos cuándo podría llegar a la versión para dispositivos móviles.

¿Qué contenido tendrá?

Ocho nuevos personajes

Trece nuevas armas, contando las versiones base y su evolución. Entre ellas están la ‘Espada’, la ‘Flecha’ y la ‘Magia’.

Un nuevo escenario: el bosque del lago

Siete nuevas canciones

21 nuevos logros

Si quieren conocer más del anterior DLC de Vampire Survivors, sigan este enlace. También los invitamos a leer nuestra reseña del juego.

Fuente: página oficial en Steam del juego