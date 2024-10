Vampire Survivors se puede jugar gratis en Nintendo Switch por tiempo limitado junto a dos juegos más (octubre 2024)

Ha llegado el momento de recibir nuevos juegos de muestra en la consola de ‘la gran N’. Si tienen una suscripción activa a Nintendo Switch Online, pueden descargar y jugar completamente gratis tres videojuegos por tiempo limitado: Vampire Survivors, Cursed to Golf y A Little to the Left.

No se trata de demos sino de los juegos completos. Podemos descargarlos y jugarlos todo lo que queramos entre las 12:00 p.m. del miércoles 23 y la 1:59 a.m. del jueves 31 de octubre de 2024 (hora de Colombia, Perú y Ecuador). Una vez terminado el tiempo de muestra, tendrán que comprar el juego si quieren seguirlo disfrutando.

La estrella de esta oferta es sin duda el adictivo juego Vampire Survivors, cuya reseña pueden leer aquí. Este es un juego de acción en el que disparamos automáticamente contra los enemigos mientras buscamos mejoras y nuevas armas que combinen con la que tenemos.

Los otros dos juegos son el divertido juego Cursed to Golf, en el que tenemos que recorrer los escenarios del inframundo golpeando una pelota de golf para avanzar; y el relajante juego de puzles A Little to the Left, que nos pide organizar objetos en orden.

Si quieren conocer más detalles sobre esta oferta de juegos de muestra gratis que incluye a Vampire Survivors para Nintendo Switch Online en octubre de 2024, visiten el sitio web oficial de Nintendo.