Videojuegos

Vampire Survivors tendrá un modo multijugador en línea en su próxima actualización

Compartiendo el ajo en internet.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Estamos muy cerca del tercer aniversario del lanzamiento de este divertido juego independiente y lo vamos a celebrar con una nueva gran actualización. Durante este tiempo, el estudio Poncle no ha parado de sacar nuevo contenido en forma de actualizaciones gratuitas, DLC de pago y colaboraciones con otros juegos —incluyendo unas con Among Us, Contra y Castlevania. Ahora anunciaron la actualización 1.14 para Vampire Survivors que entre otras novedades agregará un modo multijugador en línea para hasta cuatro personas.

Pueden ver el tráiler anunciando esta novedad a continuación. En total, la actualización 1.14 tendrá cinco grandes novedades y esta es solo la primera de ellas, pero se irán revelando poco a poco. Al final del video hay una «pista» de cuál será la siguiente novedad, pero no se nos ocurre qué puede ser. ¿A ustedes sí?

Cuando nos enteramos que Vampire Survivors tendría un modo multijugador en línea lo primero que nos preguntamos es si tendrá ‘crossplay’ (juego cruzado) que permita disfrutar partidas con personas en diferentes plataformas. Según respondieron en Twitter, esta opción no estará disponible inicialmente pero «el equipo está mirando si pueden hacerlo funcionar». No prometen que sí se podrá, pero al menos sabemos que no lo han descartado.

La actualización 1.14 llegará en algún momento del último trimestre de 2025. No han revelado la fecha exacta del lanzamiento.

El lanzamiento del esperado juego indie Mina The Hollower ha sido aplazado
El lanzamiento del esperado juego indie Mina The Hollower ha sido aplazado
Silent Hill 2 termina su exclusividad en consolas PS5, estaría preparando su llegada a Xbox y Switch 2
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment revela las identidades de los Sabios Antiguos
2XKO: cambios y notas del parche o actualización del inicio del acceso anticipado
Cómo unirse a la beta cerrada de Marathon (octubre 2025)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior El lanzamiento del esperado juego indie Mina The Hollower ha sido aplazado
No hay comentarios

Lo último

Gachiakuta: tráiler revela el nuevo opening y villano principal de la temporada
Anime y Manga
Sega y el Comité Olímpico Internacional (COI) anuncian una colaboración con Sonic
Cultura POP
Así es el nuevo ending de la segunda parte de Uma Musume: Cinderella Gray
Anime y Manga Videojuegos
Estas son las todas las canciones de Just Dance 2026
Videojuegos