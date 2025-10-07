Vampire Survivors tendrá un modo multijugador en línea en su próxima actualización

Estamos muy cerca del tercer aniversario del lanzamiento de este divertido juego independiente y lo vamos a celebrar con una nueva gran actualización. Durante este tiempo, el estudio Poncle no ha parado de sacar nuevo contenido en forma de actualizaciones gratuitas, DLC de pago y colaboraciones con otros juegos —incluyendo unas con Among Us, Contra y Castlevania. Ahora anunciaron la actualización 1.14 para Vampire Survivors que entre otras novedades agregará un modo multijugador en línea para hasta cuatro personas.

Pueden ver el tráiler anunciando esta novedad a continuación. En total, la actualización 1.14 tendrá cinco grandes novedades y esta es solo la primera de ellas, pero se irán revelando poco a poco. Al final del video hay una «pista» de cuál será la siguiente novedad, pero no se nos ocurre qué puede ser. ¿A ustedes sí?

Cuando nos enteramos que Vampire Survivors tendría un modo multijugador en línea lo primero que nos preguntamos es si tendrá ‘crossplay’ (juego cruzado) que permita disfrutar partidas con personas en diferentes plataformas. Según respondieron en Twitter, esta opción no estará disponible inicialmente pero «el equipo está mirando si pueden hacerlo funcionar». No prometen que sí se podrá, pero al menos sabemos que no lo han descartado.

La actualización 1.14 llegará en algún momento del último trimestre de 2025. No han revelado la fecha exacta del lanzamiento.