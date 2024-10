El próximo DLC de Vampire Therapist nos llevará a una terapia de pareja

Uno de los juegos que más nos ha sorprendido este año por lo divertido, emocional y extraño que resultó fue una novela visual sobre un psicólogo vampiro. Vampire Therapist —cuya reseña pueden encontrar aquí— ya era genial tal como salió, pero está recibiendo nuevo contenido y acabamos de descubrir que habrá un DLC muy curioso que nos llevará a dirigir una terapia de pareja con dos vampiros que llevan «una eternidad» juntos.

Pueden ver el tráiler de este DLC a continuación. Tristemente, solo se encuentra en inglés.

En este nuevo contenido conoceremos a Momo y Reza, una pareja de vampiros revolucionarios que experimentaron en carne propia la revolución francesa y la revolución iraní. Vamos a ver si logramos resolver sus problemas y descubrir si lo suyo en verdad es amor (literalmente) eterno o si es mejor que tomen caminos separados antes de que se arranquen los cuellos mutuamente.

Por lo visto en el tráiler, también conoceremos a un nuevo personaje llamada Sebastiana que tiene algo contra Bach que nos llevará a descubrir un gran secreto sobre ese legendario compositor.

Aunque no conocemos la fecha exacta de lanzamiento del DLC de terapia de pareja para Vampire Therapist, sí sabemos que llegará en diciembre de 2025. Si no pueden esperar tanto, les tenemos una buena noticia, el DLC gratis ‘noches españolas’ estará disponible disponible desde el 28 de octubre y si no lo han jugado, ya pueden acceder a una demo gratuita. Por si fuera poco, el juego pronto estará a un 20% de descuento en Steam.

Si quieren conocer que opina una psicóloga real sobre este curioso título, lean esta entrevista.