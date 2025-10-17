¿Van a eliminar Roblox en España? Qué está pasando realmente

En redes sociales se ha viralizado la idea de que Roblox será eliminado o prohibido en España. El rumor nace tras una serie de investigaciones, polémicas y demandas que han puesto a la plataforma en el ojo público durante 2025.

Sin embargo, no existe ningún anuncio oficial del Gobierno español ni de la empresa que confirme su cierre o prohibición. A continuación, repasamos la línea de tiempo completa que explica por qué surgió el rumor y qué está pasando realmente.

¿Van a eliminar Roblox en España?

No. Hasta el momento no existe ninguna orden, decreto ni comunicado oficial que prohíba Roblox en España. El rumor viral proviene de una mezcla de noticias incompletas, desinformación y contenido sensacionalista que circula en redes como TikTok, YouTube, Instagram y Facebook. Roblox sigue operando con normalidad en España. Lo que sí está claro es que 2025 ha sido un año decisivo para su imagen pública y que la conversación sobre seguridad digital está más viva que nunca.

La respuesta está en una cadena de confusiones, demandas y contenido viral mal interpretado que convirtió un problema real de seguridad en un rumor global, con medios de comunicación que referencian “anónimos”, investigaciones desactualizadas y referencias erróneas, siendo mas contenido “clickbait” y sensacionalista.

¿Qué es Roblox?

Roblox es una plataforma de creación y juego que funciona como un metaverso abierto, donde jugadores, estudios, marcas y desarrolladores independientes pueden publicar experiencias interactivas. Desde su lanzamiento en 2006, ha crecido hasta convertirse en un ecosistema global con millones de experiencias: desde juegos casuales hasta conciertos virtuales y espacios de socialización.

Su público principal siempre han sido niños y adolescentes, aunque con los años la comunidad se ha diversificado y profesionalizado, dando lugar a economías internas, estudios dedicados y alianzas corporativas.

¿Qué está pasando con Roblox?

Canal de Youtube de Schlep

Durante 2025, Roblox enfrentó una serie de controversias que alimentaron la percepción de que la plataforma estaba “en problemas”. Todo comenzó con el caso del creador de contenido Schlep, un youtuber que realizaba operaciones para exponer presuntos depredadores dentro del juego.

Roblox baneó a Schlep el 9 de agosto de 2025, argumentando que sus prácticas violaban las normas de uso. Cuatro días después, el 13 de agosto, la empresa publicó un comunicado oficial explicando su posición sobre los llamados “vigilantes digitales”.

El tema escaló rápidamente, y muchos usuarios criticaron a la empresa por “castigar a quien intentaba arreglar el problema y no a los depredadores”. Esa indignación coincidió con otra noticia: la demanda del Estado de Luisiana, presentada el 14 de agosto de 2025 por la fiscal general Liz Murrill, quien acusó a Roblox de permitir que depredadores sexuales operaran en la plataforma sin suficiente control.

Roblox respondió oficialmente el 15 de agosto de 2025, negando las acusaciones y defendiendo sus políticas de seguridad.

¿Qué dice Roblox que está haciendo al respecto?

En su comunicado del 15 de agosto, Roblox rechazó las afirmaciones de la demanda y aseguró que la compañía no pone en riesgo a sus usuarios de manera intencional. Reconoció que existen “malos actores” y explicó que la plataforma ha implementado más de 40 nuevas funciones de seguridad en el último año. entre las que se cuentan moderación con inteligencia artificial combinada con equipos humanos de miles de revisores, nuevos controles parentales y filtros más estrictos para menores de 13 años y Roblox Sentinel, una IA de código abierto diseñada para detectar comportamientos de riesgo en etapas tempranas. Vale la pena mencionar que estas funciones de IA siguen cierto fuertemente criticadas por grupos que alegan que pueden generar demasiados falsos positivos.

La empresa también reafirmó su colaboración con el FBI y el NCMEC, reportando más de 24.000 casos de contenido sospechoso en 2024, y reiteró su compromiso con la seguridad infantil.

¿Qué dice Roblox sobre los “vigilantes”?

La respuesta al caso de Schlep fue publicada el 13 de agosto de 2025 por Matt Kaufman, Chief Safety Officer de Roblox. El comunicado explica que la plataforma eliminó cuentas de “vigilantes” porque sus acciones violaban los Términos de Servicio:

Muchos vigilantes imitaban menores, iniciaban conversaciones con adultos y los invitaban a trasladarse a otras plataformas como Discord, lo cual rompe las políticas de simulación sexual y salida de la plataforma. Roblox destacó que las investigaciones informales de estos usuarios no generaban evidencia válida (sin metadatos ni reportes oficiales) y complicaban la acción de las autoridades.

La compañía insiste en que los reportes formales dentro del sistema son la vía más efectiva y segura para actuar ante abusos.

¿Qué piensa la comunidad de todo esto?

Búsqueda en YouTube realizada 17/10/2025

Estas polémicas dejaron a la comunidad dividida. Muchos jugadores y padres sienten que Roblox prioriza la monetización sobre la seguridad, mientras otros consideran que los “vigilantes” cruzaron líneas peligrosas.

En medio de la confusión, algunos influencers, como el autodenominado “Ley de Mike«, afirman estar organizando una demanda colectiva junto a Schlep, aunque no existe evidencia legal o documentos oficiales que lo confirmen.

La viralidad en Roblox

Roblox sigue siendo un fenómeno cultural global. Títulos como Grow a Garden o Steal a Brainrot demuestran el poder viral de su ecosistema, pero también han generado debate sobre la exposición de los menores a mecánicas tipo “lootbox”, consideradas por muchos como “casinos digitales para niños”.

La Unión Europea ya ha advertido sobre este tipo de prácticas en videojuegos, y Roblox se encuentra bajo observación internacional por su modelo de monetización.

Desinformación + Viralidad

En medio del ruido, el papel de los creadores de contenido ha sido clave para amplificar la desinformación. Cientos de canales en TikTok y YouTube replicaron el rumor de “Roblox prohibido en España” sin verificar una sola fuente, aprovechando el pánico para conseguir visitas.

Este tipo de contenido sensacionalista, que mezcla titulares alarmistas con medias verdades, no solo confunde a los jugadores jóvenes, sino que debilita la confianza pública en la información real. El problema no es la viralidad: es quién la usa y para qué.

En Conclusión

Roblox no será eliminado en España, pero su futuro dependerá de cómo gestione esta nueva etapa de escrutinio global. Las plataformas digitales ya no solo son espacios de juego, sino ecosistemas sociales con millones de menores expuestos.

Lo que este rumor demuestra es que la desinformación puede viajar más rápido que la verdad, y que incluso un videojuego puede convertirse en espejo de los miedos y la desconfianza de nuestra era digital.