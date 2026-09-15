Videojuegos

Van a revivir Psychic Force 2012, el juego de peleas 3D de culto

Peleando libre como un pájaro.

Julian Ramirez
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Julian Ramirez
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PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Si como nosotros son fanáticos de los juegos «raros» japoneses y vivieron el auge de PlayStation y Dreamcast a finales de los años 90, tal vez recuerden un curioso título de peleas llamado Psychic Force 2012 (o simplemente Psychic Force 2). Si es así, prepárense para un ataque de nostalgia

Este curioso título, port de un juego de arcade y secuela del primer Psychic Force, era un juego de peleas en 3D en el que nos movíamos libremente volando dentro de un campo de fuerza lanzando ataques de energía hasta poder acercarnos al rival para ejecutar combos cuerpo a cuerpo. Tenía un marcado estilo anime y personajes muy llamativos que llevaron a que tuviera una adaptación al anime en un par de OVAs y un ‘spin-off’ de puzle. Tristemente, esa franquicia no continuó y murió junto al siglo XX.

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Pues bien, Psychic Force 2012 estará muy pronto de regreso. Taito y el estudio Cosmo Machia anunciaron que sacarán el juego de nuevo en una fecha aún no revelada de 2027 para las consolas PlayStation 5, Nintendo Switch y para PC mediante Steam. Pueden ver un corto avance a continuación.

Por lo que pudimos ver en este video, Psychic Force 2012 no será un remake, sino un ‘port’ bastante fiel del juego original. Incluso se mantiene el aspecto 4:3, llenando el resto de la pantalla con un marco que muestra los comandos para realizar las habilidades de los personajes.

Esperamos tener más información pronto, incluyendo lo más importante de todo: ¿va a llegar a todo el mundo? O lo lanzarán exclusivamente en Japón. Se los diremos tan pronto lo sepamos.

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PorJulian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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