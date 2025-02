Varesa (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más

Uno de los personajes de Natlan que más curiosidad han despertado desde que se filtró su existencia es la alumna de Iansan, promesa de la lucha libre y campeona de competiciones de comer. Vamos a conocer más sobre Varesa, cuáles son sus talentos, la mejor arma con la que podemos equiparla, con qué equipo complementar su ‘build’, que conjuntos de artefactos ponerle y cuáles son los materiales que necesita para su ascensión en esta guía de Genshin Impact.

Por cierto, el nombre del personaje está inspirado en la diosa de la fertilidad zulu: Mbaba Mwana Waresa.

Cómo conseguir a Varesa

Este personaje llegará por primera vez en un ‘banner’ en la actualización 5.5 de Genshin Impact que estará disponible en el juego desde la noche del martes 25 de marzo de 2025. Al momento de hacer esta nota no podemos confirmar si llegará en su lanzamiento o en la fase 2 que empezará el 15 de abril de 2025.

Mientras esté disponible el gachapón o ‘banner’ en el que Varesaes un personaje destacado, podemos gastar Destino Entrelazado para hacer deseos en él. Existe una probabilidad muy baja de obtener un personaje de 5 estrellas, pero el juego asegura que obtendremos uno cada 90 intentos. Si el primer personaje de 5 estrellas que obtenemos de este gachapón no es Varesa, el juego asegura que el siguiente en el mismo ‘banner’ sí será ella.

Una vez su gachapón abandone la tienda, será agregado a la rotación y podría estar de regreso en el futuro.

Habilidades

Ataque normal – ¡Usa la cabeza!

Normal : ejecuta hasta 3 puñetazos consecutivos que infligen Daño Electro.

: ejecuta hasta 3 puñetazos consecutivos que infligen Daño Electro. Cargado: consume cierta cantidad de Aguante para dar un cabezazo frontal contra el enemigo, infligir Daño Electro de naturaleza noctámbula y dar un salto aprovechando el impulso.

consume cierta cantidad de Aguante para dar un cabezazo frontal contra el enemigo, infligir Daño Electro de naturaleza noctámbula y dar un salto aprovechando el impulso. Descendente: se lanza desde el aire para golpear el suelo, dañando a los enemigos cercanos e infligiendo Daño Electro en el AdE de naturaleza noctámbula en el momento del impacto. Si al hacer esto Varesa está en combate o su impacto golpea a un enemigo, obtiene 25 pts. de noctambulismo. Cuando alcanza el máximo de pts. de noctambulismo de este modo, Varesa entra en estado de “fervor ardiente”.

Cuando Varesa entra en estado Fervor ardiente también entra en estado de Bendición noctámbula. Sus Ataques Normales y Cargados causan más daño electro. Su ataque Descendentes consumen todos los pts. de noctambulismo para golpear el suelo desde el aire, dañando a los enemigos cercanos e infligiendo una mayor cantidad de Daño Electro en el AdE de naturaleza noctámbula en el momento del impacto. Durante un breve periodo de tiempo tras ejecutar un Ataque Descendente, Varesa pueda ejecutar una Habilidad Definitiva especial.

Habilidad Elemental – Salto del arcoíris nocturno: cargar hacia delante cierta distancia e infligir Daño Electro de naturaleza noctámbula a los enemigos en su camino. Tras usar esta habilidad, Varesa obtiene 20 pts. de noctambulismo y el efecto de “asalto”, el cual aumenta su RES a interrupción y, al ejecutar un Ataque Normal pulsando una vez, realiza rápidamente un Ataque Cargado que no consume Aguante. El efecto de asalto desaparecerá tras ejecutar un Ataque Cargado.

Pulsar una vez: carga hacia delante a gran velocidad.

carga hacia delante a gran velocidad. Mantener pulsado: entra en estado de bendición noctámbula y cambia al modo “avance impetuoso”.

El modo Avance impetuoso consume continuamente pts. de noctambulismo. Mientras se encuentre en este estado, la Vel. Movimiento y la RES a interrupción de Varesa aumentan y puede aprovechar los desniveles del terreno para realizar saltos voladores, consumir pts. de noctambulismo adicionales para moverse sobre el agua y sobre el flogisto líquido (al cual se vuelve inmune).

Habilidad Definitiva – ¡Descenso fulgurante!: salta en el aire y lanza una patada voladora que inflige Daño Electro en el AdE de naturaleza noctámbula. Tras usar esta habilidad, Varesa recupera todos sus pts. de noctambulismo y entra en estado de fervor ardiente. Mientras está en este estado, la Habilidad Definitiva de Varesa infligirá una mayor cantidad de Daño Electro en el AdE de naturaleza noctámbula. Además, tras ejecutar un Ataque Descendente durante el estado de fervor ardiente, Varesa entra en el estado de “propulsión extrema” durante un breve periodo de tiempo.

Propulsión extrema: Aumenta la RES a interrupción de Varesa. Mientras se encuentre en este estado, Varesa podrá ignorar el TdE de su Habilidad Definitiva y consumir menos Energía Elemental para liberar una versión especial de su Habilidad Definitiva llamada “Descenso fulgurante: Colapso volcánico”, con lo que ejecuta un “Ataque Descendente: Erupción furiatormenta” extremadamente poderoso que golpea a todos los enemigos a su paso y les inflige Daño Electro en el AdE de naturaleza noctámbula. Este daño se considera daño de Ataque Descendente.

Habilidades Pasivas

Impulso y… ¡salto triple! – Tras usar su Habilidad Elemental, Salto del arcoíris nocturno, Varesa obtiene el efecto de “colisión iridiscente” durante 5 s. Mientras este efecto está activo, el daño de su Ataque Descendente aumenta en un 25%. Si Varesa está en el estado de fervor ardiente, dicho aumento pasará a ser del 50%. El efecto de colisión iridiscente desaparece al golpear a un enemigo con un Ataque Descendente o cuando termina su duración.

Tras usar su Habilidad Elemental, Salto del arcoíris nocturno, Varesa obtiene el efecto de “colisión iridiscente” durante 5 s. Mientras este efecto está activo, el daño de su Ataque Descendente aumenta en un 25%. Si Varesa está en el estado de fervor ardiente, dicho aumento pasará a ser del 50%. El efecto de colisión iridiscente desaparece al golpear a un enemigo con un Ataque Descendente o cuando termina su duración. ¡La heroína ha vuelto! (nivel 20+) – Cuando un personaje cercano del equipo causa una explosión noctámbula, el ATQ de Varesa aumenta en un 30% durante 12 s. Este efecto puede acumularse hasta 2 veces y cada acumulación tiene su propia duración individual.

Cuando un personaje cercano del equipo causa una explosión noctámbula, el ATQ de Varesa aumenta en un 30% durante 12 s. Este efecto puede acumularse hasta 2 veces y cada acumulación tiene su propia duración individual. ¡Avanza, corazón ardiente! (Nivel 60+) – Aumenta la velocidad de esprint de Varesa, pero su Coste de Aguante aumenta cuando no está en combate. Además, al encontrarse en una zona con alguna mecánica de flogisto de Natlan, tus personajes del equipo podrán recuperar 20 pts. de flogisto al consumir comida. Este efecto solo se activará una vez cada 10 s y no tendrá efecto en dominios, Dominios de la cruzada o la Espiral del Abismo.

Guía de mejores armas para el ‘build’ de Varesa

Cuando llegue el gachapón de Varesa en la versión 5.5 de Genshin Impact también estará disponible un banner de armas en el que podemos conseguir el mejor Catalizador de cinco estrellas para un ‘build’ de Varesa: Reflexión Iridiscente.

Esta arma aumenta el ATQ en un 28%. Al realizar un Ataque Descendente, obtienes el efecto de “colores del alba”, el cual aumenta el Daño CRIT de los Ataques Descendentes en un 28%. Al lanzar una Habilidad Elemental o Definitiva, obtienes el efecto de “resplandor del crepúsculo”, el cual aumenta el Daño CRIT de los Ataques Descendentes en un 40%. Cada uno de estos efectos dura 15 s y finalizarán 0.05 s después de que el Ataque Descendente inflija daño.

Al ser un personaje DPS elemental, las mejores armas para Varesa son aquellas que aumentan su ATQ, Daño CRIT y tal vel Prob. CRIT, pero su enfoque debería estar en su ataque descendente. La única otra arma que potencia este tipo de ataques es el catalizador icónico de Xianyun Reverberación de la Grulla, pero esta arma sirve mucho más a Varesa si la Preservadora de nubes está en el equipo y la mantiene equipada.

Las armas de cuatro estrellas recomendamos para Varesa son las siguientes:

Sinfonía de los Merodeadores (4★, CrD 12%): Al entrar en combate, el personaje obtiene una canción aleatoria durante 10 s. Puede ocurrir una vez cada 30 s. Recital: aumenta el ATQ en un 60%. Aria: aumenta todo el Daño elemental en un 48%. Interludio: la Maestría Elemental aumenta 240 pts.

Al entrar en combate, el personaje obtiene una canción aleatoria durante 10 s. Puede ocurrir una vez cada 30 s. Recital: aumenta el ATQ en un 60%. Aria: aumenta todo el Daño elemental en un 48%. Interludio: la Maestría Elemental aumenta 240 pts. Grimorio Real (4★, ATQ 6%): Al dañar a un enemigo, aumenta la Prob. CRIT en un 8%. Puede acumularse hasta 5 veces. Una vez asestado un golpe CRIT, las acumulaciones de Concentración se reiniciarán.

Al dañar a un enemigo, aumenta la Prob. CRIT en un 8%. Puede acumularse hasta 5 veces. Una vez asestado un golpe CRIT, las acumulaciones de Concentración se reiniciarán. Perla Solar (4★, CrR 6%): Tras golpear a un enemigo con un Ataque Normal, el daño de la Habilidad Elemental y la Habilidad Definitiva aumenta en un 20% durante 6 s. Además, tras golpear a un enemigo con una Habilidad Elemental o Definitiva, el daño de Ataque Normal aumenta en un 20% durante 6 s.

Otros catalizadores a considerar si no tienen estos pueden ser Ojo de la perspicacia (4★, ATQ 12%), Cuentos de Dodoco (4★, ATQ 12%) y Pergamino celestial (5★, ATQ 7.2%). Si no tienen nada de eso, no se preocupen. Equipen a Varesa con el mejor arma que tengan y acomoden el resto de su ‘build’ y equipo en torno a eso, solo no olviden tener en cuenta los materiales de mejora que necesitan.

Mejor composición de equipo para Varesa en Genshin Impact

La compañera perfecta para nuestra luchadora ya está en el juego y se llama Xianyun, que potencia enormemente sus ataques descendentes —más aún si tiene su arma icónica— y a propagar el estado Electro. Otro miembro recomendable es la niña bonita del meta, Furina, para potenciar aún más sus ataques. Como Varesa llega a Genshin Impact en la versión 5.5, tendrá una nueva opción para su equipo y ‘build’: su maestra Iansan que puede potenciarla aún más y le otorga sinergia Electro.

Por supuesto, hay más opciones. Si quieren aumentar aún más el ataque de Varesa y tener una opción de curación extra, pueden cambiar a Iansan por Bennet y si quieren enfocarse aún más en los ataques descendentes para un equipo aún más ofensivo, metan a Chongyun.

Pero como siempre decimos, la mejor composición de equipo depende directamente de los personajes que tengan, así que acompañen a Varesa con sus personajes favoritos de Genshin Impact y acomoden el resto del ‘build’, armas y conjuntos de artefactos a eso, solo no olviden tener los materiales de mejora necesarios en consideración.

Mejores Conjuntos de Artefactos para Varesa

El nuevo conjunto de artefactos Juramento de la noche está hecho a medida para Varesa, potenciando enormemente sus ataques descendentes.

Este conjunto se puede conseguir en el Dominio de la bendición Creación de las llamas en Natlan.

Dos piezas : Aumenta en un 25% el daño del Ataque Descendente.

: Aumenta en un 25% el daño del Ataque Descendente. Cuatro piezas: Cuando el portador de esta arma golpea a un enemigo con un Ataque Descendente/Ataque Cargado/Habilidad Elemental, obtiene 1/2/2 cargas de “resplandor eterno”. Los Ataques Descendentes, Ataques Cargados o Habilidades Elementales pueden activar este efecto de forma independiente una vez cada segundo. Resplandor eterno: el daño de los Ataques Descendentes aumenta en un 15% durante 6 s. Este efecto puede acumularse hasta 5 veces y cada acumulación tiene su propia duración individual.

Otro conjunto útil para Varesa es el ya conocido Códice de Obsidiana.

Dos piezas : Cuando el portador de este conjunto está en uso y en el estado de bendición noctámbula, el daño que inflige aumenta en un 20%

: Cuando el portador de este conjunto está en uso y en el estado de bendición noctámbula, el daño que inflige aumenta en un 20% Cuatro piezas: Cuando el portador de este conjunto consume 10 pts. de noctambulismo mientras está en uso, su Prob. CRIT aumenta en un 40% durante 6 s.

Otros conjuntos de artefactos útiles para el mejor ‘build’ posible de Varesa son: Reminiscencia de la purificación (aumenta el ataque con dos piezas y sacrifica energía elemental para potencias los ataques con cuatro piezas) y Furia del Trueno (aumenta el daño Electro con dos piezas).

Constelaciones

Si Varesa les sale varias veces en su gachapón de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos.

Fervor inextinguible (Nivel C1) – Fortalece el efecto del talento pasivo “Impulso y… ¡salto triple!”. Mientras el efecto de “colisión iridiscente” esté activo, el daño de los Ataques Descendentes de Varesa aumenta en un 50%, independientemente de si está en el estado de fervor ardiente o no. Al pasar al estado de fervor ardiente o cuando termina su duración, el ATQ de Varesa aumenta en un 35% durante 5 s. Cuando Varesa está en el modo avance impetuoso del estado de bendición noctámbula, el consumo de pts. de noctambulismo o flogisto disminuye en un 30%.

Más allá de la luz (Nivel C2) – Tras ejecutar un Ataque Descendente, Varesa entra en el estado de propulsión extrema independientemente de si está en el estado de fervor ardiente o no. Mientras está en el estado de propulsión extrema, su RES a interrupción aumenta aún más. Además, al golpear a un enemigo con su Ataque Descendente, Varesa recupera 11.5 pts. de Energía Elemental.

Determinación inquebrantable (Nivel C3) – Aumenta el nivel de habilidad de ¡Descenso fulgurante! +3.

Puede ser aumentado hasta Niv. 13.

El valor de seguir adelante (Nivel C4) – Al usar la Habilidad Definitiva, ¡Descenso fulgurante!, se producen distintos efectos según el estado en el que se encontraba Varesa

Si Varesa no estaba en el estado de fervor ardiente o de propulsión extrema, obtiene el efecto de “pujanza intrépida”, el cual aumenta el daño de su Ataque Descendente en una cantidad equivalente al 500% de su ATQ durante 15 s, hasta un aumento máximo de 20.000 pts. Este efecto desaparece al golpear a un enemigo con un Ataque Descendente o cuando termina su duración.

Si Varesa está en estado de fervor ardiente o de propulsión extrema, el daño infligido con ¡Descenso fulgurante! aumenta en un 100%.

Pensamientos en un cálido aire (Nivel C5) – Aumenta el nivel de habilidad de Ataque Normal: ¡Usa la cabeza! +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 13.

Triunfo de la heroína justiciera (Nivel C6) – Al entrar en el estado de propulsión extrema, Varesa recupera 30 pts. de Energía Elemental. La Prob. CRIT del Ataque Descendente de Varesa y de su Habilidad Definitiva, ¡Descenso fulgurante!, aumenta en un 10%, y su Daño CRIT aumenta en un 100%. Además, al mantener pulsado para liberar la Habilidad Elemental, Salto del arcoíris nocturno, o al pulsar una vez la Habilidad Elemental en el modo avance impetuoso, Varesa recupera todos los pts. de noctambulismo.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Varesa en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Varesa

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Amatista vajrada 3x Colmillo joven 3x Flor rocanubosa 20.000 40+ 3x Fragmentos de Amatista vajrada 15x Colmillo joven 10x Flor rocanubosa 2x ??? 40.000 50+ 6x Fragmentos de Amatista vajrada 12x Colmillo veterano 20x Flor rocanubosa 4x ??? 60.000 60+ 3x Trozos de Amatista vajrada 18x Colmillo veterano 30x Flor rocanubosa 8x ??? 80.000 70+ 6x Trozos de Amatista vajrada 12x Colmillo de tirano 45x Flor rocanubosa 12x ??? 100.000 80+ 6x Amatista vajrada 24x Colmillo de tirano 60x Flor rocanubosa 20x ??? 120.000

La Amatista vajrada en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Electro, Manifestación del trueno, Regisvid Electro, Cepa Abismática, Autómata Fuentenigma, Protodragarto Geo, Dragarto de las profundidades, Corcel del mar perlamilenario, Stormterror, Nobile Azhdaha, Todopoderosa Narukami de la catástrofe y Dios Mecánico en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Electro, Manifestación del trueno, Regisvid Electro, Cepa Abismática, Autómata Fuentenigma, Protodragarto Geo, Dragarto de las profundidades, Corcel del mar perlamilenario, Stormterror, Nobile Azhdaha, Todopoderosa Narukami de la catástrofe y Dios Mecánico en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Colmillo joven, veterano y de tirano se obtienen derrotando todo tipo de enemigos Saurios en Natlan. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando todo tipo de enemigos Saurios en Natlan. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. La Flor rocanubosa se encuentra en los alrededores de la aldea de la Comunidad de la Ferocidad en Natlan.

se encuentra en los alrededores de la aldea de la Comunidad de la Ferocidad en Natlan. Aún no se ha revelado el objeto de jefe de debemos conseguir para ascender a Varesa.

Guía de materiales de mejor de talentos de Varesa

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Varesa. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas del conflicto 6x Colmillo joven 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía del conflicto 3x Colmillo veterano 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía del conflicto 4x Colmillo veterano 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía del conflicto 6x Colmillo veterano 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía del conflicto 9x Colmillo veterano 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía del conflicto 4x Colmillo de tirano 120.000 Mora 1x Plumaescama corroída Nivel 8 6x Filosofía de l conflicto 6x Colmillo de tirano 260.000 Mora 1x Plumaescama corroída Nivel 9 12x Filosofía del conflicto 9x Colmillo de tirano 450.000 Mora 2x Plumaescama corroída Nivel 10 16x Filosofía del conflicto 12x Colmillo de tirano 700.000 Mora 2x Plumaescama corroída 1x Corona de la sabiduría

Los textos del conflicto se obtienen los martes, sábados y domingos en el dominio Ruinas de la ignición (Dominio de la maestría: Retorno) en Natlan y como recompensas de algunas misiones.

se obtienen los martes, sábados y domingos en el dominio Ruinas de la ignición (Dominio de la maestría: Retorno) en Natlan y como recompensas de algunas misiones. Los objetos Colmillo joven, veterano y de tirano se obtienen derrotando todo tipo de enemigos Saurios en Natlan. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando todo tipo de enemigos Saurios en Natlan. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. La Plumaescama corroída se obtiene al derrotar al jefe semanal Señor del fuego primigenio de nivel 70 o más en Natlan.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Varesa.

Otras guías de personajes

Les deseamos mucha suerte consiguiendo a Varesa en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.