Vean las nuevas skins para Senna, Naafiri y Warwick de la colección Sabueso de Guerra en League of Legends

¿Quién soltó los perros?

Shyvana no será el único personaje de LoL que se verá beneficiada en la versión 26.6 que llegará más adelante en marzo. Ya conocimos las nuevas skins que llegarán a League of Legends como parte de la colección ‘Sabueso de Guerra’ (‘Warhounds’) y serán para Senna, Naafiri y Warwick. Vamos a verlas.

Aquí tienen el espectacular arte splash de estos tres nuevos atuendos.

Si quieren saber cómo lucirán en acción en el juego, pueden verlas en el siguiente video. Cortesía de la cuenta oficial del juego para Latinoamérica en Twitter.

Estas nuevas skins ‘Sabueso de guerra’ (‘Warhounds’) para Senna, Naafiri y Warwick llegarán a la tienda de League of Legends con el parche de actualización a la versión 26.6 el miércoles 18 de marzo de 2026. Si quieren jugar con ellas antes de esa fecha, pueden encontrarlas ya mismo en el PBE o servidor de pruebas.

En cuanto al contenido que está disponible en el juego con la versión 26.5, tienen las skins Petricita Corrupta para Xerath y Maokai, y Sona Réquiem Prestigiosa.

