Veinte juegos de 2021 de los que debes estar muy pendiente

Con 2021 a la vuelta de la esquina, los fanáticos de los videojuegos ya están mentalizados para la llegada de nuevos juegos. Sin embargo, este no es un pasatiempo barato. Durante los siguientes doce meses, los jugadores tendrán que escoger sabiamente en qué juegos invertir su dinero. Es por eso que hemos escogido los veinte juegos más llamativos que saldrán en 2021.

Cabe señalar que algunos de los títulos de esta lista aún no cuentan con una fecha de lanzamiento. Por ende, existe la posibilidad de varios juegos no vean la luz del día en 2021. Igualmente, este artículo será actualizado en la medida que se revelen y/o modifiquen fechas.

Sin más preámbulos, estos son veinte juegos de 2021 que deben tener en su radar.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition (PS4, Xbox One, Switch, PC y Stadia) – 14 de enero

Después de 6 años de que fuera retirado de las tiendas digitales, Scott Pilgrim vs. The World: The Game retorna para consolas de octava y novena generación. Este relanzamiento —que celebra el décimo aniversario del título— no solo contiene el juego base remasterizado, sino que llegará con todos los DLC. ¿Listos para experimentar este ‘beat ‘em up’ de culto?

Hitman 3 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Stadia) – 20 de enero

La trilogía del «Mundo del Asesinato» pronto llegará a su fin. Aunque no tendrá modos multijugador, Hitman 3 llevará al Agente 47 a nuevos lugares y añadirá nuevas opciones para que el Agente 47 acabe a sus objetivos. A través de un ecosistema común, los poseedores de las anteriores entregas podrán trasladar todo su progreso a la tercera y jugar con otros usuarios.

The Medium (Xbox Series X/S y PC) – 28 de enero

De la mano de Bloober Team, mejor conocido por Layers of Fear, The Medium es un juego de terror psicológico que pone a los jugadores en los zapatos de Marianne. Al tener la habilidad de viajar entre el mundo real y espiritual, dependerá de ella resolver un horrible crimen. El título contará con los talentos musicales de Akira Yamaoka, compositor de Silent Hill.

Little Nightmares II (PS4, Xbox One, Switch y PC) – 11 de febrero

El escape de Las Fauces tan solo marcó el comienzo de las pesadillas de la joven Six. En compañía de Mono, ambos deben recorrer y enfrentar los horrores de la Ciudad Pálida. ¿Su objetivo? Llegar hasta la cima de la Torre para hacer frente al Hombre Delgado. Si quieren saber más sobre esta secuela, recomendamos que lean nuestras primeras impresiones.

Persona 5 Strikers (PS4, Switch y PC) – 23 de febrero

¡La saga JRPG da el salto al subgénero de los ‘beat ‘em up’ multitudinarios con Persona 5 Strikers! Aunque goza de las mecánicas típicas de Dynasty Warriors, este ‘spin-off’ también hace uso de algunas mecánicas emblemáticas de Persona 5 y su distintivo estilo visual. No menos importante, la historia se ambienta después de los eventos del juego original.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection (Switch) – 25 de febrero

Después de una década sin una nueva entrega de Ghosts ‘n Goblins —dejando de lado los cameos en juegos de pelea y Ghouls ‘n Homunculi, un minijuego homenaje en Resident Evil Revelations 2 para Nintendo Switch—, el valiente caballero Arthur regresará una vez más para rescatar a la princesa Guinevere. Aunque la jugabilidad no variará mucho, gozará de un estilo visual particular y la endiablada dificultad por la que es conocida la franquicia.

Bravely Default II (Switch) – 26 de febrero

No dejen que el título los engañe. Este título no es una secuela directa de los anteriores dos juegos de la serie Bravely. Posee un elenco y una historia independientes. Sin embargo, mantendrá las mecánicas RPG por turnos de sus predecesores. Adicionalmente, los jugadores podrán explorar un amplio mundo y cambiar los trabajos de los miembros de su ‘party’.

Returnal (PS5) – 19 de marzo

Desarrollado por Housemarque, Returnal es un juego de disparos en tercera persona con elementos de horror psicológico. En control de Selene, los jugadores deben escapar de un bucle temporal. Armada con un arsenal de alta tecnología, la protagonista deberá hacer frente a pesadillescas criaturas para escapar con vida. ¿Pero podrá hacerlo con su sanidad intacta?

Monster Hunter Rise (Switch) – 26 de marzo

Después de tres años, Monster Hunter regresa a las consolas de Nintendo. Si bien contará con elementos familiares, Rise también supondrá el debut de mecánicas y monstruos nuevos. Entre estas novedades destaca la adición de compañeros caninos. Estos no solo ayudarán a luchar contra las criaturas, sino que podrán montarse para moverse sin perder estamina.

Guilty Gear -STRIVE- (PS4, PS5 y PC) – 9 de abril

La siguiente entrega de la franquicia Guilty Gear supondrá un gran cambio. Aunque seguirá utilizando el estilo gráfico establecido y popularizado por Guilty Gear Xrd, -STRIVE- dejará de lado la jugabilidad frenética que caracterizó al pasado juego de peleas de Arc System Works. Para saber más sobre estos cambios, recomendamos leer nuestras primeras impresiones.

Nier Replicant (PS4, Xbox One y PC) – 23 de abril

Con una nueva capa de pintura y mecánicas de juego retocadas, Square Enix distribuirá en Occidente la versión de Nier que permaneció como una exclusiva de Japón. A diferencia de la versión que llegó a nuestras tierras, los jugadores controlarán a Nier como el hermano mayor de Yonah. A pesar de esta diferencia, la historia es la misma que la del juego de 2010.

Deathloop (PS5 y PC) – 21 de junio

Atrapados en la isla Blackreef y un bucle temporal, los jugadores toman el rol de Colt. Para escapar de su predicamento, el protagonista debe acabar con ocho objetivos. Si falla, tendrá que comenzar desde el principio. Por fortuna, sus continuas muertes solo lo hacen más sabio. Sin embargo, Colt también será perseguido Julianna: una agente controlada por otro jugador. Para saber todo lo que se ha revelado sobre este título, recomendamos seguir este enlace.

Back 4 Blood (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC) –22 de junio

Ante la ausencia de Left 4 Dead, Turtle Rock Studios decidio hacer su propio juego de supervivencia cooperativo. Si bien es similar al título de Valve en múltiples aspectos, esta entrega hace gala de un nuevo sistema en la forma de las cartas. Estas modifican diferentes aspectos y estadísticas. No menos importante, también podrán ser utilizadas por los enemigos.

Halo Infinite (Xbox One, Xbox Series X/S y PC) – Otoño de 2021

¡La franquicia Halo pronto dará el salto al género de los mundos abiertos! Aunque Infinite mantendrá varias mecánicas de anteriores entregas, también gozará de algunas nuevas. Entre estas destaca elgancho, que podrá utilizarse para llegar a zonas difíciles y atraer objetos o enemigos. Para saber todo lo que se ha revelado, recomendamos seguir este enlace.

No More Heroes 3 (Switch) – 2021

¡Travis Touchdown pronto estará de regreso! No solo hará gala de las mecánicas por las que la franquicia No More Heroes es tan querida, sino que introducirá algunas completamente nuevas. Ambientado dos años después de Travis Strikes Again (2019), el protagonista saldrá de su exilio y regresará a Santa Destroy para hacer frente a una invasión alienígena.

Ghostwire: Tokyo (PS5 y PC) – 2021

Tras la desaparición del 99% de la población de Tokio, los jugadores deberán utilizar sus habilidades sobrenaturales para hacer frente a los espíritus que deambulan por la ciudad y llegar al fondo del misterio. A diferencia de otros juegos de acción en primera persona, el sistema de combate de Ghostwire: Tokyo estará inspirado en en Kuji-kiri y girará alrededor de combos. Para saber todo lo que se ha revelado, recomendamos seguir este enlace.

Cris Tales (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC y Stadia) – 2021

Desarollado por los estudios colombianos Dreams Uncorporated y SYCK, Cris Tales pondrá a los jugadores en los zapatos de Crisbell. Con sus poderes temporales —los cuales dividirán la pantalla en tres secciones: pasado, presente y futuro—, la protagonista deberá detener a la Emperatriz de las Eras. Para saber más, recomendamos seguir este enlace.

Hogwarts Legacy (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC) – 2021

Los fanáticos de Harry Potter por fin tendrán su simulador de magia. Ambientado a finales del siglo XIX, este RPG de acción permitirá que los jugadores creen a su propio estudiante y atiendan clases en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Más allá de aprender hechizos y pócimas, los jugadores tomarán decisiones importantes que alterarán su moralidad.

Gotham Knights (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC) – 2021

Tras la aparente muerte de Batman, dependerá de los demás miembros de la Batifamilia el salvar Ciudad Gótica. Los jugadores podrán elegir entre Nightwing, Batichica, Robin y Red Hood. Cada uno de estos personajes tendrá habilidades y estilos de juegos únicos. Los jugadores podrán jugar la campaña en solitario o superarla en compañía de otro jugador.

Resident Evil Village (PS5, Xbox Series X/S y PC) – 2021

Ambientado unos cuantos años después de los eventos de Resident Evil 7: Biohazard, Village pondrá nuevamente a los jugadores en los zapatos de Ethan Winters. Tras una serie de eventos desencadenados por Chris Redfield, Ethan viajará a una misteriosa aldea en Europa en busca de respuesta. En lo que respecta a jugabilidad, Village será muy similar a Resident Evil 7.

¿Cuáles son sus juegos más esperados de 2021? ¡Déjenlo saber en los comentarios!