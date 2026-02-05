Videojuegos

Ven no tardes tanto, Final Fantasy VII Rebirth ya tiene fecha de «reunión» en Nintendo Switch 2 y Xbox Series

Rumbo a la capital.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Cloud, Tifa, Aerith, Barret, Red XIII, Yuffie, Cait Sith y Cid confirmaron su segunda cita agendada en Switch 2 a pocos días de la salida de Final Fantasy VII Remake Intergrade, según nos enteramos durante el más reciente Nintendo Partner Showcase. Square Enix lanzará Final Fantasy VII Rebirth para Switch 2, Xbox Series X/S y PC a través de Microsoft Store, el próximo 3 de junio, según anunció la compañía.

Final Fantasy VII Rebirth es la ambiciosa continuación de Final Fantasy VII Remake, una reinvención del icónico juego original dividido en tres títulos independientes –tercero en desarrollo– por sus creadores originales. En este juego, los jugadores disfrutan de diversos elementos nuevos a medida que se desarrolla la historia, culminando con el viaje del grupo a ‘La Capital Olvidada’ del Final Fantasy VII original.

Tras escapar de la distópica ciudad de Midgar, Cloud y sus amigos emprenden un viaje por todo el planeta. Nuevas aventuras les esperan en un mundo vibrante y vasto, con llanuras cubiertas de hierba para explorar a lomos de un chocobo. Mientras el grupo busca a Sephiroth, explorarás las hermosas y extensas regiones del mundo y descubrirás nuevas áreas. Adéntrate en el mundo de Final Fantasy VII Rebirth con gratificante contenido secundario y minijuegos, además de diversos medios de transporte únicos para recorrerlo.

Final Fantasy Rebirth Switch

Combina el pensamiento estratégico con emocionantes combates de acción junto a tus compañeros, incluyendo nuevos personajes. Fortalece sus relaciones para desatar poderosos combos por equipos. Reserva tu copia física de Final Fantasy VII Rebirth en Nintendo Switch 2 para obtener un artículo limitado en la caja, una tarjeta de Zack Fair de Magic: The Gathering x Final Fantasy, que presenta una variante de arte de Tetsuya Nomura.

PorCesar Nuñez
