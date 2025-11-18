Videojuegos

Vendetta es el nuevo personaje de Overwatch 2: fecha de su prueba gratis y cuándo llega al juego

La loba vengativa.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 1 min

Ya estamos bien metidos en la temporada 19 y sabemos que en la siguiente temporada vamos a estrenar una nueva heroína. Solo sabíamos que iba a ser una mujer gladiadora, pero ya podemos verla en acción. Blizzard reveló a Vendetta, también conocida como La Lupa (La Loba) , el nuevo personaje que llegará muy pronto a Overwatch 2.

Pueden ver el tráiler de presentación de Vendetta a continuación con el doblaje oficial al español de Latinoamérica. Este nos muestra su historia con su padre y cómo desea vengarse de Talon por su muerte mientras participa en una batalla gladiatorial en el coliseo de Roma.

- Publicidad -

Ella será el héroe número 45 del juego y podremos probarla gratis entre el miércoles 26 de noviembre y el lunes 1 de diciembre de 2025. Ella será completamente jugable en la temporada 20, que empezará el martes 9 de diciembre.

Todavía no tenemos información oficial sobre qué tipo de personaje será ni cuáles serán sus habilidades, pero les tendremos más detalles sobre Vendetta y cómo se jugará en Overwatch 2 muy pronto.

Estos son los nominados a The Game Awards 2025
El tercer corto animado de Los Simpson y Fortnite trae la invasión de Homeros y el Homero gigante
Gigasword – Reseña (Switch)
Free Fire tendrá una colaboración con Jujutsu Kaisen, estos son los personajes y el mes en el que inicia
Neon Inferno – Reseña
Estos son los nominados a The Game Awards 2025
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Karol G y el ilustrador de Final Fantasy, Yoshitaka Amano: la colaboración que no esperábamos
No hay comentarios

Lo último

Karol G y el ilustrador de Final Fantasy, Yoshitaka Amano: la colaboración que no esperábamos
Cultura POP
Película de The Legend of Zelda nos deja ver un adelanto de cómo luce Link, la princesa y a… ¿Impa?
Cine y TV
El inicio de la saga del cielo de Saint Seiya ya tiene fecha de estreno
Anime y Manga
Re:ZERO, el primer tráiler de la cuarta temporada revela cuándo es el estreno
Anime y Manga