Vendetta es el nuevo personaje de Overwatch 2: fecha de su prueba gratis y cuándo llega al juego

Ya estamos bien metidos en la temporada 19 y sabemos que en la siguiente temporada vamos a estrenar una nueva heroína. Solo sabíamos que iba a ser una mujer gladiadora, pero ya podemos verla en acción. Blizzard reveló a Vendetta, también conocida como La Lupa (La Loba) , el nuevo personaje que llegará muy pronto a Overwatch 2.

Pueden ver el tráiler de presentación de Vendetta a continuación con el doblaje oficial al español de Latinoamérica. Este nos muestra su historia con su padre y cómo desea vengarse de Talon por su muerte mientras participa en una batalla gladiatorial en el coliseo de Roma.

Ella será el héroe número 45 del juego y podremos probarla gratis entre el miércoles 26 de noviembre y el lunes 1 de diciembre de 2025. Ella será completamente jugable en la temporada 20, que empezará el martes 9 de diciembre.

Todavía no tenemos información oficial sobre qué tipo de personaje será ni cuáles serán sus habilidades, pero les tendremos más detalles sobre Vendetta y cómo se jugará en Overwatch 2 muy pronto.