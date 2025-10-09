Videojuegos

Ventas de Switch 2 alcanzan los 2.4 millones en Estados Unidos, superando las de Switch 1 y PS4

Imponiendo sucesor.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El informe de ventas de videojuegos para agosto del 2025 ya llegó desde Estados Unidos, vía Mat Piscatella, así nos enteramos que las ventas de Nintendo Switch 2 alcanzaron los 2.4 millones de unidades en sus tres primeros meses.

La nueva consola de la Gran N ahora supera en un 5% el anterior récord de ventas de PlayStation 4. La consola de Sony vendió 2.2 millones de unidades durante los tres meses que finalizaron en enero del 2014. Además, las ventas de Nintendo Switch 2 tienden a superar en un 77% las ventas de Switch 1 en el mismo período. Anteriormente, eran del 75% después de dos meses.

En agosto, el gasto en ‘hardware’ en Estados Unidos aumentó un 32% interanual, alcanzando los 312 millones de dólares. Este aumento se debe al propio Nintendo Switch 2. La plataforma compensó las caídas porcentuales de dos dígitos en PlayStation 5, Xbox Series X/S y Switch 1.

Para temporada navideña, se espera que los números de Switch 2 crezcan exponencialmente, así como de ‘software’ original tipo Mario Kart World, Donkey Kong Bananza y Leyendas Pokémon: Z-A, este último compartido con el primer Switch pero más anticipado para jugarse en Switch 2. El 4 de diciembre, Metroid Prime 4: Beyond finalmente aterriza en ambas plataformas, también siendo la edición de Switch 2 la más solicitada por su frecuencia de fotogramas y resolución.

Mario & Wario de Game Freak por primera vez en Occidente gracias a Nintendo Switch Online
Mario & Wario de Game Freak por primera vez en Occidente gracias a Nintendo Switch Online
Indika ya tiene fecha de lanzamiento y nuevo tráiler para Nintendo Switch
Guilty Gear Strive: notas del parche o actualización de octubre 2025
Tal vez el comercial más aburrido en la historia de Nintendo tiene aura de Stranger Things y Leyendas Pokémon: Z-A
Tráiler de Fortnite: Pesadillas 2025 revela las skins de Jason, Huggy Wuggy, Scooby Doo, Ghostface y más
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Mario & Wario de Game Freak por primera vez en Occidente gracias a Nintendo Switch Online
No hay comentarios

Lo último

Roblox Rivals Pantalla de victoria
Roblox Códigos de RIVALS (Octubre 2025)
Videojuegos
Ubisoft habría cancelado otro Assassin’s Creed desarrollado en Estados Unidos por miedo a una controversia
Videojuegos
Esports World Cup (EWC) 2026: estos son los primeros 20 juegos confirmados
Esports
2XKO: cómo funciona la monetización y desbloquear a los personajes gratis
Videojuegos