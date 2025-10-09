Ventas de Switch 2 alcanzan los 2.4 millones en Estados Unidos, superando las de Switch 1 y PS4

El informe de ventas de videojuegos para agosto del 2025 ya llegó desde Estados Unidos, vía Mat Piscatella, así nos enteramos que las ventas de Nintendo Switch 2 alcanzaron los 2.4 millones de unidades en sus tres primeros meses.

La nueva consola de la Gran N ahora supera en un 5% el anterior récord de ventas de PlayStation 4. La consola de Sony vendió 2.2 millones de unidades durante los tres meses que finalizaron en enero del 2014. Además, las ventas de Nintendo Switch 2 tienden a superar en un 77% las ventas de Switch 1 en el mismo período. Anteriormente, eran del 75% después de dos meses.

En agosto, el gasto en ‘hardware’ en Estados Unidos aumentó un 32% interanual, alcanzando los 312 millones de dólares. Este aumento se debe al propio Nintendo Switch 2. La plataforma compensó las caídas porcentuales de dos dígitos en PlayStation 5, Xbox Series X/S y Switch 1.

Para temporada navideña, se espera que los números de Switch 2 crezcan exponencialmente, así como de ‘software’ original tipo Mario Kart World, Donkey Kong Bananza y Leyendas Pokémon: Z-A, este último compartido con el primer Switch pero más anticipado para jugarse en Switch 2. El 4 de diciembre, Metroid Prime 4: Beyond finalmente aterriza en ambas plataformas, también siendo la edición de Switch 2 la más solicitada por su frecuencia de fotogramas y resolución.