Ventas de Switch 2 superan los 10 millones de unidades y las de Switch 1 están a poco de superar a Nintendo DS

Wario estaría orgulloso.

Por Cesar Nuñez
En un nuevo reporte financiero presentado por Nintendo a sus inversionistas, conocimos las nuevas cifras de ventas de consolas Switch y Switch 2 hasta el último trimestre fiscal. Si bien Nintendo Switch todavía no ha superado a DS como la consola más vendida de la compañía, se ubica con 154.01 millones de unidades frente a 154.02 millones de la familia de consolas DS. Esto quiere decir que solo 10.000 unidades separan a Switch de tomar el lugar de la segunda consola más vendida de la historia, solo superada por PlayStation 2 y sus «mágicos» 160 millones.

Ya que estas cifras apuntan hasta finales de septiembre del 2025, es muy probable que en el próximo reporte fiscal el ascenso de Switch sea todo un hecho. Sin embargo, con Switch 2 en el mercado, es posible que la primera Switch no alcance a su rival directo y retro, PS2. Como era de esperarse debido al lanzamiento de la consola sucesora.

ventas consolas Nintendo
La familia de consolas Nintendo DS, Lite, DSi y DSi XL es hasta 2025 la más vendida de Nintendo.

De todas formas, es un admirable logro para la modesta –y menos potente que sus colegas– Nintendo Switch, demostrando que la estrategia de consola híbrida fue un éxito rotundo para Nintendo. También explica por qué Nintendo no va a abandonar este modelo por lo menos durante un par de décadas, a menos que las ventas cayeran al nivel de los años de Wii U, cosa muy poco factible. Sin necesidad de apostar por consolas completamente experimentales, creemos que lo más seguro es que Nintendo continúe la tendencia con hipotéticos Switch 3 y hasta Switch 4.

Esto se puede ver reflejado en Switch 2, a la que solo cuatro meses le han bastado para conseguir 10.36 millones de unidades vendidas, todo esto antes del pico que representa la temporada navideña. De hecho, solo 3.2 millones la separan de alcanzar a la subestimada pero nunca olvidada –y absolutamente necesaria– Wii U.

ConsolaMillones de unidades vendidas
DS154.02
Switch154.01
Game Boy / Color118.69
Wii101.56
Game Boy Advance81.51
3DS75.94
Famicom / NES61.91
Super Famicom / SNES49.10
N6432.93
GameCube21.74
Wii U13.56
Switch 210.36

Aún cuando PS2 es un ya lejano objetivo y sin saber si Sony se saque otros números debajo de la manga, la filosofía de Nintendo es una de la cual muchas compañías podrían aprender. Incluso si Switch 2 solo representa mayor potencia, como ha sido lo único que aplican sus rivales generación tras generación.

Actualización (4/11/25 9:11 pm): efectivamente, Sony se sacó otros mágicos números debajo de la manga.

💰

Nintenyeah

