Desde que llegó PS5 al mercado con su capacidad de reproducir juegos de PS4 mediante retrocompatibilidad, los jugadores se están encontrando con un curioso problema: no están seguro si están jugando la versión ‘vieja’ de un juego o la versión mejorada para PS5.

Este no es un problema en las consolas de la plataforma Xbox. Gracias a su sistema ‘Smart Delivery’, siempre vamos a jugar la mejor versión posible de un juego en Xbox Series X|S. Tristemente, PS5 no tiene algo que se le parezca. A causa de esto, muchos jugadores terminan con ambas versiones de un mismo título y jugando la que no está optimizada.

Este ya no va a ser el caso gracias a un pequeño cambio. Ahora, cuando vamos a iniciar un juego y tenemos acceso a ambas versiones, la consola nos muestra un pequeño mensaje informándonos si vamos a jugar la versión de PS4 y ofrece la opción de ejecutar la versión de PS5.

Esto es algo bienvenido, pero no es suficiente. La alerta no se extiende a la tienda PlayStation y a causa de esto muchos jugadores siguen descargando accidentalmente versiones para PS4 a pesar de poder descargar las versiones superiores para PS5, desperdiciando tiempo de descarga y ancho de banda.

Es bueno que al menos ahora sabemos si vamos a ejecutar una versión inferior de un juego, pero esperamos que Sony nos ofrezca una solución más elegante pronto.

Fuente: VG247