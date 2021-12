Versiones físicas de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition tardarán más

Rockstar Games ha estado lanzando parches para corregir los errores de la más reciente colección de Grand Theft Auto. Sin embargo, las versiones físicas de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition requerirán unos días más en el caso de PlayStation y Xbox o semanas en el caso de Switch. No es una labor fácil ni rápida, pero sí una que debieron hacer antes del lanzamiento de la no tan definitiva edición remasterizada.

Las versiones físicas para PlayStation 4 y Xbox One de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition se moverán 10 días hasta el 17 de diciembre. Mientras que la de Nintendo Switch solo está agendada para «principios del 2022», según la cuenta oficial de Rockstar Games en Twitter.

La trilogía 3D remasterizada de Grand Theft Auto fue lanzada digitalmente el pasado 11 de noviembre, para descontento del público por problemáticas versiones que reemplazarían a las originales. Rockstar Games reconoció y se disculpó por los inconvenientes presentados, comprometiéndose a su vez a arreglarlos.

Además, las versiones originales para PC de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas regresarán a la Rockstar Store como un ‘bundle’. Los compradores de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition para PC, las recibirán completamente gratis. Podrán reclamar los juegos hasta el 30 de junio del 2022.