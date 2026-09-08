Vesna (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más

Vesna Strivozha, mano derecha y líder de la guardia ‘druzhna’ de su majestad la zarina, se podrá unir a nuestro equipo cuando llegue a Genshin Impact en la versión 7.1 y en esta guía les diremos cómo hacer un buen ‘build’ para ella con recomendaciones para su mejor arma, mejor equipo, mejores conjuntos de artefactos, todos lo materiales que necesitamos para subirla de nivel y ascender sus talentos, y más.

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Toda la información que tenemos aquí está basada en la beta y es posible que cambie en la versión final.

Cómo conseguir a Vesna

Es posible que el banner de Vesna llegue a Genshin Impact en la fase 1 de la versión 7.1 en la noche del martes 22 de septiembre de 2026 para Latinoamérica y en la mañana del miércoles 23 para España o en la fase 2 que empieza el 13 de octubre, tres semanas después.

Mientras el gachapón o ‘banner’ de Vesna se encuentre disponible podremos gastar Destino Entrelazado en él para hacer deseos. Existe una probabilidad muy baja de obtener un personaje de 5 estrellas, pero el juego asegura que obtendremos uno cada 90 intentos. Si el primer personaje de 5 estrellas que obtenemos de ese gachapón no es Vesna, el juego asegura que el siguiente personaje de 5 estrellas que saquemos en el mismo ‘banner’ sí será ella.

Una vez este gachapón abandone la tienda, será agregado a la rotación y podría estar de regreso en el futuro.

Habilidades

Ataque normal – Filodanza Vila

Normal – Realiza hasta 6 ataques consecutivos.

Realiza hasta 6 ataques consecutivos. Cargado – Consume cierta cantidad de Aguante para pisotear a los enemigos que tenga enfrente.

Consume cierta cantidad de Aguante para pisotear a los enemigos que tenga enfrente. Descendente – Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.

Habilidad elemental – El arte de la victoria

Inflige Daño Anemo en el Área de Efecto, cambia al modo de armamento persiguevientos y obtiene dos cargas de energía filofeérica.

Armamento persiguevientos – Los Ataques Normales, Cargados y Descendentes de Vesna pasan a infligir Daño Anemo, el cual no puede sustituirse imbuyéndose de otro elemento. Además, invoca cefiroalas que realizan ataques coordinados contra los enemigos e infligen Daño Anemo adicional. Cada vez que invoque las cefiroalas, Vesna recuperará cierta cantidad de energía filofeérica. Vesna puede consumir la energía filofeérica para usar su Habilidad Elemental especial Filo surcavientos e infligir Daño Anemo a los enemigos. Cada vez que se use Filo surcavientos, el nivel de dicha habilidad aumentará mientras el actual modo de armamento persiguevientos esté activo, con lo que infligirá más Daño Anemo. El Filo surcavientos empezará en niv. 1 y podrá ascender como máximo hasta niv. 3. Al usar un Filo surcavientos que haya ascendido de nivel, también se invocarán filos feéricos que infligirán Daño Anemo a los enemigos. Cuando termine la duración del modo armamento persiguevientos o después de usar tres veces Filo surcavientos al nivel máximo, Vesna saldrá de dicho modo y perderá todas las cargas de energía filofeérica. Mientras se encuentre en ese modo, la RES a interrupción de Vesna también aumentará.

Esplendor: Torbellino Estelar – Los filos feéricos pasarán a infligir Daño Anemo considerado como daño de Torbellino Estelar.

Habilidad definitiva – ¡Por su majestad la Zarina!

Invoca múltiples filos feéricos que infligen Daño Anemo en el Área de Efecto y obtiene una carga de energía filofeérica.

Habilidades pasivas

Cuando un personaje del equipo cause una reacción de Torbellino Cryo, esta se transformará en una reacción de Torbellino Estelar. El daño base de las reacciones de Torbellino Estelar de los personajes del equipo aumentará en un 0.7% por cada 100 pts. de ATQ que tenga Vesna. Como máximo, dicho daño puede aumentar en un 14% de esta manera. Además, después de que un personaje del equipo cause una reacción de Torbellino Estelar en las cercanías, Vesna entrará en el estado de esplendor: Torbellino Estelar durante 8 s.

Rito del desfile primaveral – Cuando Vesna use su Habilidad Elemental especial, Filo surcavientos, o su Habilidad Definitiva, ¡Por su majestad la Zarina!, obtendrá una carga de medidas disciplinarias durante 20 s. Este efecto puede acumularse hasta 6 veces, y cada carga tiene su propia duración individual. Cuando tenga cargas de medidas disciplinarias, los filos feéricos invocados por Vesna infligirán un 10% de daño adicional por cada carga de medidas disciplinarias, además del 100% de su daño original. Al usar su Habilidad Elemental, El arte de la victoria, o al retirarse de combate, Vesna perderá todas las cargas de medidas disciplinarias que tenga.

Prevalecimiento de la verdad – Esplendor: Torbellino Estelar. Vesna obtiene la bonificación correspondiente según el tipo elemental de los personajes del equipo:

Por cada personaje Cryo o Anemo, el ATQ de Vesna aumentará en un 6%.

Por cada personaje de otro tipo elemental, la Maestría Elemental de Vesna aumentará en 25 pts.

Patrulla extraordinaria – Cuando no se encuentre en combate, Vesna podrá entrar en el estado de patrulla al mantener pulsado para esprintar o saltar. Patrulla Consume Aguante de forma continua para flotar en el aire. Al esprintar o pulsar una vez para saltar y elevarse a más altura, se consumirá una cantidad de Aguante adicional. Vesna podrá elevarse un máximo de 3 veces, incluyendo la primera vez que se mantenga pulsado el salto para entrar al estado de patrulla. Además, cuando se encuentre en Snezhnaya (excluyendo Nod Krai) y no esté en combate, si otro personaje del equipo en uso está en el aire, se podrá cambiar a Vesna para que entre directamente en el estado de patrulla y recupere 50 pts. de Aguante. Este efecto solo podrá activarse una vez cada 10 s, y no se activará en dominios, Dominios de la cruzada o en la Espiral del Abismo.

Mejores armas para un ‘build’ de Vesna

La espada Allende la Crisálida (5★, CrD 9.6%) es el arma representativa de Vesna disponible en el banner respectivo al mismo tiempo que este personaje y es su mejor arma en cualquier build.

Cada vez que el portador de esta arma use su Habilidad Elemental o Definitiva, obtendrá uno de los siguientes tres efectos en este orden:

Viento de la lealtad: el Daño CRIT del portador aumenta en un 56% durante 10s.

Viento de la rebeldía: el daño de Torbellino Estelar del portador aumenta en un 36% durante 10s.

Viento de la abundancia: el portador recupera 5 pts. de Energía Elemental. Como máximo, se pueden recuperar 5 pts. de Energía Elemental de esta forma cada 4s.

Cuando el portador se retire de combate, se eliminarán los anteriores efectos y su orden se reiniciará.

Si no quieren gastar sus preciadas Protogemas en el banner de armas, les recomendamos las siguientes espadas para Vesna:

Pluma invernal lagoblanco (5★, CrR 4.8%) – Cuando el portador de esta arma golpea a un enemigo con su Habilidad Elemental, obtiene el efecto de “súplica lacustre”, el cual aumenta el ATQ en un 8% durante 8 s. Este efecto puede acumularse hasta 3 veces, solo puede activarse una vez cada 0.1 s y la duración de cada acumulación se calcula de forma independiente. Al tener 3 acumulaciones, el Daño CRIT de la reacción de Destello Estelar del portador de esta arma aumenta en un 50%, y al causar una reacción de Destello Estelar o infligir daño de Destello Estelar, el portador recupera 4 pts. de Energía Elemental. La recuperación de Energía Elemental solo podrá ocurrir una vez cada 3.5 s. Los efectos anteriores se pueden activar incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso.

Fuente de la ignición (4★, EM 36) – Tras causar una Reacción Elemental, el ATQ del portador de esta arma aumenta en un 16% durante 12 s. Tras causar una reacción de Destello Estelar, el daño de Destello Estelar del portador aumenta en un 16% durante 12 s. Estos efectos se pueden activar incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso

Luz Plateada (4★, ATQ 9%) – Tras usar la Habilidad Elemental, la Maestría Elemental aumenta en 52 pts. durante 12s. Este efecto puede acumularse hasta 2 veces y la duración de cada acumulación es independiente.

Hueso Recio (4★, ATQ 9%) – El Coste de Aguante de esprintar o de otras habilidades que sustituyen a esprintar se reduce en un 15%. Además, al esprintar o usar una habilidad que lo sustituya, el daño del Ataque Normal aumenta en una cantidad equivalente al 16% del ATQ. Este efecto se anula tras activarse 18 veces o después de 7s.

Espada real larga (4★, ATQ 9%) – Al dañar a un enemigo, aumenta la Prob. CRIT en un 8%. Puede acumularse hasta 5 veces. Una vez asestado un golpe CRIT, las acumulaciones de Concentración se reiniciarán.

Si no tienen ninguna de estas armas, equipen la que mejor les resulte y acomoden el resto del build de Vesna para sacarle ventaja. Estas son solo recomendaciones y no es obligación conseguirlas.

Es posible que en el futuro lleguen otras armas que sirvan mejor que estas al personaje.

Mejor composición de equipo para Vesna en Genshin Impact

Vesna es un personaje DPS Anemo que se enfoca en fortalecer el daño de las reacciones de Torbellino Estelar. Un equipo para Vesna especializado en ello debería estar encabezado conformado por otro soporte como Faruzán o Sacarosa, la también nueva Vodyanitsa y aprovechar las ventajas para reacciones estelares con Cryo con otro personaje como Odette, Escoffier o cualquiera que pueda servir como ‘off-field’ de este elemento.

Si equipan a Vesna con la espada Calamidad de Eshu también puede poner un personaje que ponga escudos como Diona.

Otros personajes a considerar en equipos para Vesna aparte de los ya mencionados pueden ser la Viajera Cryo, Venti y Chasca.

Como siempre decimos, estas son solo recomendaciones. Pueden hacer un buen build para Vesna usando los personajes que quieran, pero elijan con cuidado sus armas y artefactos para que le saquen provecho.

Es posible que en el futuro lleguen nuevos personajes que también hagan un buen equipo con Vesna.

Mejores conjuntos de artefactos

Un buen build para Vesna es uno que aumente lo más posible su ATQ y tal vez potencie su Daño Anemo. El conjunto Testimonio Escarlata es perfecto para ella y se puede encontrar en el Dominio de la bendición: Erosión glaciar de Snezhnaya.

Dos piezas : ATQ +18%.

: ATQ +18%. Cuatro piezas: Cuando el personaje cause la reacción de Torbellino Estelar, su Prob. CRIT aumentará en un 16% y su daño de Torbellino Estelar aumentará en un 40% durante 10 s.

Mientras consiguen ese, pueden usar un conjunto que potencie su ATQ o su Daño Anemo, como Sombra Verde Esmeralda.

Dos piezas : Bono de Daño Anemo +15%.

: Bono de Daño Anemo +15%. Cuatro piezas: El daño de la reacción de Torbellino aumenta en un 60%, y el de Torbellino Estelar aumenta en un 20%. Dependiendo del tipo elemental del Torbellino, la RES Elemental correspondiente del enemigo se reduce en un 40% durante 10 s. Al causar una reacción de Torbellino Estelar contra un enemigo, su RES Cryo también se reduce en un 40%. Las reducciones del mismo tipo de RES Elemental no se pueden acumular.

También pueden combinar dos conjuntos de dos piezas de ATQ +18%, pues esta es la característica que más aprovecha Vesna. Entre estos están Corazón del Guerrero, Final del Gladiador, Reminiscencia de la Purificación, Ensoñación Inacabada y varios más.

Constelaciones

Si Vesna les sale varias veces su gachapón de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos.

C1 – Banquete de despedida del invierno – En el modo de armamento persiguevientos, Vesna podrá usar Filo surcavientos a nivel máximo hasta 4 veces en lugar de 3. Cada vez que entre en dicho modo, la primera vez que use Filo surcavientos a nivel máximo, este no consumirá energía filofeérica. Además, cuando se encuentre en el modo de armamento persiguevientos, el daño de Torbellino Estelar de Vesna aumentará en un 20%.

C2 – Kolo de bienvenida a la primavera – Fortalece el talento de ascensión Rito del desfile primaveral, de manera que cuando Vesna entre al modo de armamento persiguevientos, obtendrá el máximo de cargas de medidas disciplinarias. Cuando posea el máximo de cargas de medidas disciplinarias, el ATQ de Vesna aumentará en un 60%. Para que se activen estos efectos, es necesario desbloquear el talento de ascensión “Rito del desfile primaveral”.

C3 – Última ofrenda invernal – Aumenta el nivel de habilidad de El arte de la victoria +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

C4 – Gloria a nuestros ancestros – Fortalece el talento de ascensión Prevalecimiento de la verdad, de manera que los valores originales del efecto de aumento de ATQ y Maestría Elemental se verán triplicados.

C5 – El deber de una noble – Aumenta el nivel de habilidad de ¡Por su majestad la Zarina! +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

C6 – Entusiasmo inquebrantable – Durante 5 s después de usar Filo surcavientos al nivel máximo, Vesna podrá realizar un Ataque Normal o usar su Habilidad Elemental para utilizar la técnica secreta de los vila Filo surcavientos: Transposición, que infligirá Daño Anemo equivalente al 150% del ATQ de Vesna e invocará filos feéricos que infligirán Daño Anemo adicional equivalente al 200% de su ATQ. Si Vesna se encuentra en el modo de armamento persiguevientos, también invocará cefiroalas que realizarán un ataque coordinado contra los enemigos. Además, el daño de Torbellino Estelar infligido por Vesna asciende en un 20%.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Vesna en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Vesna

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de turquesa vayuda 3x Lumiesquirla etérea 3x Helecho áureo 20.000 40+ 3x Fragmento de turquesa vayuda 15x Lumiesquirla etérea 10x Helecho áureo 2x Hombrera agrietada de la errabunda 40.000 50+ 6x Fragmentos de turquesa vayuda 12x Quiebracristal etéreo 20x Helecho áureo 4x Hombrera agrietada de la errabunda 60.000 60+ 3x Trozos de turquesa vayuda 18x Quiebracristal etéreo 30x Helecho áureo 8x Hombrera agrietada de la errabunda 80.000 70+ 6x Trozos de turquesa vayuda 12x Petreoescama etéreo 45x Helecho áureo 12x Hombrera agrietada de la errabunda 100.000 80+ 6x Turquesa turquesa vayuda 24x Petreoescama etéreo 60x Helecho áureo 20x Hombrera agrietada de la errabunda 120.000

La turquesa vayuda en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Anemo, Cepa Abismática, Algoritmo de Semi-Incesante Matriz de Observación Navegadora, Oni Espadachín, Gusano de Sutej, Suanni Ermitaña, León quimérico Alado, Stormterror y Dios Mecánico en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Anemo, Cepa Abismática, Algoritmo de Semi-Incesante Matriz de Observación Navegadora, Oni Espadachín, Gusano de Sutej, Suanni Ermitaña, León quimérico Alado, Stormterror y Dios Mecánico en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Lumiesquirla etérea, Quiebracristal etéreo y Petreoescama etéreo se obtienen derrotando a los enemigos Hadas Dermiscristalinas de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Hadas Dermiscristalinas de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los objetos Helecho áureo se puede encontrar en Snezhnaya.

se puede encontrar en Snezhnaya. El objeto Hombrera agrietada de la errabunda se consigue derrotando al jefe Espadachina Protectora Surcanieves de nivel 30 o superior en Snezhnaya.

Guía de materiales de mejora de talentos de Vesna

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Vesna. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas de la Gloria 6x Lumiesquirla etérea 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía de la Gloria 3x Quiebracristal etéreo 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía de la Gloria 4x Quiebracristal etéreo 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía de la Gloria 6x Quiebracristal etéreo 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía de la Gloria 9x Quiebracristal etéreo 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía de la Gloria 4x Petreoescama etéreo 120.000 Mora 1x Rama marchita retorcida Nivel 8 6x Filosofía de la Gloria 6x Petreoescama etéreo 260.000 Mora 1x Rama marchita retorcida Nivel 9 12x Filosofía de la Gloria 9x Petreoescama etéreo 450.000 Mora 2x Rama marchita retorcida Nivel 10 16x Filosofía de la Gloria 12x Petreoescama etéreo 700.000 Mora 2x Rama marchita retorcidae 1x Corona de la sabiduría

Los textos de la Gloria se obtienen en el Dominio de la maestría: Contemplación conjunta, como recompensas de algunas misiones, en cofres y en el evento Torneo de expedicionarios temerarios

se obtienen en el Dominio de la maestría: Contemplación conjunta, como recompensas de algunas misiones, en cofres y en el evento Torneo de expedicionarios temerarios Los objetos Lumiesquirla etérea, Quiebracristal etéreo y Petreoescama etéreo se obtienen derrotando a los enemigos Hadas Dermiscristalinas de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Hadas Dermiscristalinas de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los objetos Brote Blasfemo se obtiene al derrotar al jefe semanal Dottore de nivel 70 o más en Dominio de la Reminiscencia: Crepúsculo del Hereje en Sumeru o intercambiando uno de sus otros ‘drops’ en la mesa de sintetización.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Vesna.

Les deseamos mucha suerte consiguiendo a Vesna en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones disponible para PS5, Xbox Series X|S, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.