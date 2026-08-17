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Vesna y Vodyanitsa serán los personajes de cinco estrellas de la versión 7.1 de Genshin Impact, primeros detalles

Parece un hada adorable, pero es la temida comandante de la Druzhna.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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La gran mayoría de nosotros seguimos explorando Snezhnaya y mejorando a Odette, pero otro ya están mirando hacia el futuro. Aunque acabamos de estrenar una nueva actualización, ya tenemos noticias oficiales sobre el parche a la versión 7.1 de Genshin Impact y podemos confirmar que los personajes de cinco estrellas que llegarán en sus ‘banners’ será Vesna Strivozha y la ‘prima donna’ Vodyanitsa

El nuevo personaje Vesna fue revelado en el tráiler de presentación de Snezhnaya y se trata de un hada al servicio de la Zarina como comandante de la Druzhna, la guardia personal de la Arconte Cryo. De hecho, hay quienes la consideran su «mano derecha». A Vodyanitsa ya tuvimos el placer de conocerla.

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Estos son los nuevos detalles revelados sobre Vesna en las cuentas oficiales en español de Genshin Impact en redes sociales.

Vesna, la Espadachina Banqueteníveo

  • Arma: Espada
  • Cuña Estelar: Anemo
  • Constelación: Amentum Vernum

Vesna será un personaje de daño (DPS) Anemo enfocada en lanzar filos cada vez más fuertes y en reacciones de Torbellino Estelar, principalmente fortaleciendo los Torbellinos Cryo lo que la hace perfecta para acompañar a Odette o a la Viajera Cryo. Pronto tendremos una guía de ‘build’ para ella aquí en GamerFocus.

Vodyanitsa, Prima Soprano de la Compañía Korolevskiy

  • Arma: Catalizador
  • Cuña Estelar: Hydro

Aunque ya conocemos a Vodyanitsa gracias a la misión de Arconte de la versión 7.0, todavía no tenemos la imagen oficial de revelación de la prima donna como personaje controlable. Pronto actualizaremos esta nota con su información.

Vodyanitsa es un personaje de soporte enfocado en reducir la resistencia Hydro y Cryo de los enemigos. Además gracias a su forma de nixie (sirena) puede moverse fácilmente por los cuerpos de agua.

También tendremos una guía de ‘build’ para ella en el futuro cercano aquí en GamerFocus.

Esta es toda la información que tenemos sobre Vodyanitsa y Vesna de la versión 7.1 de Genshin Impact que estará disponible en Latinoamérica en la noche del martes 22 de septiembre de 2026 y en la mañana del día siguiente en España. Actualmente no podemos confirmar cuál será parte de la fase 1 y cuál de la fase 2 que llegaría el 13 de octubre.

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Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS5, Xbox Series X|S, para PC mediante Epic Games Store (y pronto mediante Steam) y para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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