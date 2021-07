The Edge of Reality, el videojuego de Doctor Who con Jodie Whittaker y David Tennant

A finales de 2019, los fanáticos de Doctor Who pudieron disfrutar del videojuego de realidad virtual The Edge of Time. La historia que comenzó en esa aventura finalmente continuará en Doctor Who: The Edge or Reality, el cual tendrá cambios en su sistema de juego y sorpresas en la trama que harán muy felices a los seguidores de esta longeva serie británica.

Para empezar, no será necesario tener un equipo de realidad virtual para disfrutar el videojuego Doctor Who: The Edge or Reality. Esto era algo que muchos esperaban, pues a pesar de ser cada vez más populares, la gran mayoría de jugadores no tiene gafas de RV ni medios para adquirirlas. De todos modos el juego tendrá un modo de RV completamente opcional.

La otra gran sorpresa es que el Doctor, que será de nuevo interpretada por Jodie Withaker, no estará sola y contará con la compañía de una de sus pasadas encarnaciones. Así es, el decimo Doctor está de regreso y el mismo David Tennant será el encargado de darle voz en Doctor Who: The Edge of Reality.

No se ha revelado mucho sobre la trama, pero sabemos que visitaremos el Chaosverse, en el que la realidad está siendo amenazada por ‘glitches’ temporales. Uno de estos probablemente es el causante de que dos doctores se unan en el mismo lugar. Entre los enemigos que harán aparición tendremos a los Daleks, Cybermen y Ángeles.

Podremos conseguir el videojuego Doctor Who: The Edge or Reality en PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, PC y Nintendo Switch. Saldrá a la venta el 30 de septiembre de 2021.

Mientras llega este juego y la esperada nueva temporada de la serie, podemos distraernos con el cómic de Missy.

Fuente: canal oficial de Maze Theory en YouTube