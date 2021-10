En 2018, el actor y director John Krasinski nos sorprendió con una intensa película de terror en la que una familia debe sobrevivir a una invasión de criaturas que son atraídas por el más leve sonido. Un lugar en silencio (A Quiet Place) fue un éxito que no solo recibió una secuela, sino que pronto tendrá su propio videojuego.

El estudio Saber Interactive, conocido por ‘ports’ para PC de la franquicia Halo y que actualmente está desarrollando Evil Dead: The Game, anunció este nuevo título. Está trabajando de la mano con Illogika Games (PGA Tour 2K21) y Ep1tome Studios, que cuenta con veteranos de sagas como Far Cry y Rainbow Six.

Según el comunicado oficial, el videojuego de Un lugar en silencio (A Quiet Place) ofrecerá una historia original y un sistema de jugabilidad que captura el suspenso, la emoción y el drama que hizo famosos a este par de filmes. Queda claro que no estará basada en la trama de ninguna de las dos película y es altamente probable que no tenga a ninguno de sus personajes. Todo indica que será una nueva historia en el mismo mundo.

Todavía no hay una fecha específica de lanzamiento para el videojuego de Un lugar en silencio, pero dicen que llegará en el año 2022. No han hablado sobre las plataformas en las que estará disponible.

