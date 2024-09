Así es el juego basado en El Show de Terror de Rocky

Entre todas las películas que podían recibir una adaptación a un juego estilo retro, esta es una de las que menos esperábamos ver hechas realidad. Freakzone Games —el estudio independiente responsable de títulos como The Angry Video Game Nerd, Manos: The Hands of Fate y Spectacular Sparky— anunciaron de sorpresa un juego basado en el genial musical de culto El Show de Terror de Rocky (The Rocky Horror Picture Show) y no tendremos que esperar mucho para jugarlo.

Pueden ver el tráiler de este loco proyecto a continuación, cortesía del canal oficial del estudio en YouTube.

El juego de El Show de Terror de Rocky (The Rocky Horror Picture Show) será un juego de plataformas en 2D con gráficos y jugabilidad estilo retro que recuerda los títulos de la consola NES. Por lo que vemos en el tráiler, controlaremos a Brad, Janet y al Doctor Scott en niveles ligeramente inspirados en el castillo del Doctor Frank N’ Furter.

La banda sonora estará formada por versiones ‘chiptune’ de las canciones del musical. ¿Listos para bailar el túnel del tiempo?

¿Cuándo sale The Rocky Horror Show Video Game y para cuáles plataformas?

Conoceremos la versión 8-bit del dulce travesti del planeta Transilvania Transexual en un día no especificado de octubre de 2024. Podremos jugarlo en consolas PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y en PC mediante Steam.