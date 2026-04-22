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Conozcan los videojuegos nominados a los Premios Hugo 2026 a lo mejor de la ciencia ficción

Lo mejor de la ciencia ficción y la fantasía en el medio.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Los Premios Hugo son algunos de los premios más interesantes en el mundo de la literatura. Esta organización celebra lo mejor de la ciencia ficción (y la fantasía) cada años desde 1953 y desde 2022 están incluyendo a los videojuegos en su ceremonia. El año pasado le entregaron el premio al genial ‘roguelite’ Caves of Qud y vamos a conocer cuáles son los nominados para el año 2026.

Los videojuegos nominados a los Premios Hugo 2026 a lo mejor de la ciencia ficción en la categoría de Mejor juego o trabajo interactivo son:

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  • Blue Prince
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Dispatch
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong

Todos estos seis juegos tienen fantásticas historias de fantasía o ciencia ficción y estaríamos más que satisfechos con la victoria de cualquiera de ellos. Por supuesto, el gran favorito es Clair Obscur: Expedition 33, que es el juego ganador de más premios GOTY de la historia — incluyendo los cuatro grandes: The Game Awards, Premios DICE, GDC Awards y BAFTA Games.

Los Premios Hugo 2026 se entregarán el 30 de agosto de 2026. Pueden conocer todos los nominados en todas las categorías en la página oficial de la organización.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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