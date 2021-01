Anuncian los videojuegos nominados a los Premios GLAAD 2021 por su representación LGBTI

En 2018, la asociación GLAAD («Alianza de gays y lesbianas contra la difamación») anunció que continuaría incluyendo a los videojuegos en sus prestigiosos Premios GLAAD. Esta es una celebración de diversas obras de cine, televisión, música, teatro, cómics y periodismo que hacen algo especial en favor de la representación LGBTI. En años anteriores, The Elder Scrolls Online y The Outer Worlds han sido merecedores de este premio.

Ahora llegó la hora de anunciar los nominados a los Premios GLAAD 2021, que será la entrega #32 de estos galardones. Pueden conocer la lista oficial de todos los nominados en las 27 categorías en este enlace, pero lo que nos importa a nosotros son los juegos.

Estos son los videojuegos nominados a los Premios GLAAD 2021 por su representación LGBTI:

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)

Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles (2K Games)

Bugsnax (Young Horses)

Hades (Supergiant Games)

If Found… (Annapurna Interactive)

Ikenfell (Humble Games)

Immortals Fenyx Rising (Ubisoft)

The Last of Us Part II (Sony Interactive Entertainment)

Tell Me Why (Xbox Game Studios)

World of Warcraft: Shadowlands (Blizzard Entertainment)

Como pueden ver, se trata de una lista con bastante variedad. Algunos de ellos simplemente permiten formar relaciones con otros personajes del mismo género o presentan esta clase de parejas. Entre estos se destacan el DLC Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles por presentar una boda entre dos personajes importantes de la saga; If Found… por presentar una conmovedora historia apocalíptica protagonizada por una mujer transexual; y Tell me Why por se el primer juego de alto perfil en tener a un hombre transexual como uno de los personajes controlables.

Los ganadores de los Premios GLAAD, incluyendo en la categoría de videojuegos LGBTI, serán anunciados en abril de 2021.

Via: Deadline

Fuente: GLAAD