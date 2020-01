Vince Zampella, co-fundador de Respawn, dirigirá el estudio DICE Los Ángeles

DICE Los Ángeles no es un estudio que sea mencionado muy a menudo en la prensa. Este equipo suele servir como apoyo para DICE Estocolmo en el desarrollo de franquicias como Battlefield y Star Wars Battlefront, pero eso está a punto de cambiar.

Electronic Arts quiere ‘reinventar’ este estudio y darle responsabilidades propias. Para lograr eso ha puesto a Vince Zampella, el reconocido co-fundador de estudios como Infinity Ward y Respawn Entertainment, a su cabeza.

Según Zampella, DICE Los Ángeles trabajará por separado de DICE Estocolmo a partir de este momento. Laura Miele, coordinadora de los estudios de Electronic Arts, agrega que la idea es poner a este equipo a trabajar en un juego propio. También es muy probable que el nombre del estudio cambie.

Esto no significa que Vince va a abandonar su cargo en Respawn. Él describe su rol en el estudio como ‘entrenador’. Aclara que Stig Asmussen —director de Star Wars Jedi: Fallen Order— seguirá estando a cargo de los juegos narrativos del equipo, Chad Grenier se mantendrá encargado de Apex Legends y Peter Hirschmann continuará a la cabeza del desarrollo de Medal of Honor: Above and Beyond.

De momento no se ha informado cuál será el próximo proyecto de este ‘reinventado’ equipo.

Fuente: Los Angeles Times