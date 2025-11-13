Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage: todos los cambios y ajustes de la actualización 1.07

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, la versión definitiva de la quinta entrega del icónico juego de pelea de SEGA, ha recibido una nueva actualización. A diferencia de otros parches que suelen introducir modificaciones profundas en los personajes o en el equilibrio general de la jugabilidad, esta versión se enfoca casi por completo en la corrección de errores y problemas menores que afectan a varios modos de juego.

¿Cuáles son los cambios del parche o actualziación 1.07 para Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage de noviembre 2025?

Gran parte de estos ajustes están dirigidos a optimizar la experiencia en el flamante modo de un solo jugador, el modo World Stage, el cual permite a los jugadores enfrentarse a CPUs basadas en competidores reales. Los cambios en este modo incluyen mejoras en la progresión de los desafíos y ajustes en la visualización de la barra de salud en el modo 100-Man Kumite Survival, además de asegurar que los desafíos ya completados se muestren como superados en todas las partidas guardadas.

Ajustes Generales y Corrección de Errores

Se corrigió un error por el que no se mostraba «OK» para los combos de pared en los Detalles Específicos de Personaje de Sarah y Eileen.

Se corrigió un error por el que, en el modo Versus Offline, las repeticiones de combates jugados con atuendos seleccionados a través de Seleccionar Datos mostraban incorrectamente el ícono de juego cruzado (crossplay) en la parte inferior central de la barra de salud.

Se corrigió un fallo visual en Modo Repetición por el que el atuendo de Tekken de Sarah se mostraba incorrectamente al adelantar rápidamente desde un estado de pausa.

Se corrigió un error por el que no se mostraba el ícono de la aplicación cuando el Modo de Visualización estaba configurado en «Ventana».

Se corrigió un error en los cuadros de eventos de torneo por el que el ícono de plataforma del jugador perdedor en el lado J1 no se atenuaba.

Se corrigió la superposición de texto entre los nombres de movimientos y los comandos en la lista de comandos de Vanessa.

Se corrigió un error por el que, si se accedía a Ver ID justo antes de que se reprodujera automáticamente una repetición desde el Menú Principal, los ID en línea y de jugador no se mostraban correctamente.

Se corrigió un error en los Detalles Específicos de Personaje por el que el mensaje «OK» aparecía incluso cuando los combos fallaban.

Se corrigió un problema de textura por el que los tobillos de Akira no se mostraban correctamente al usar los «Zapatos Negros Hakkyoku».

Se corrigió un error por el que la animación de derrota de Jean no se reproducía correctamente.

Se corrigió un fallo visual por el que los shorts del atuendo Tipo E de Eileen se superponían (clipping) con la falda durante las animaciones de victoria.

Modo Escenario Mundial (World Stage Mode)

Los desafíos que ya se hayan completado ahora se marcarán como superados en todos los datos guardados.

Se implementó un nuevo proceso de selección en Modo Torneo donde, durante los combates CPU vs. CPU, los CPU que el jugador aún no haya derrotado siempre avanzarán.

Se ajustó el sistema para que los resultados de Supervivencia Kumite de 100 Hombres ya no afecten los registros de victorias/derrotas o las estadísticas de tasa de victorias.

Se ajustó la visualización de la barra de salud al arrastrar la salud en Supervivencia Kumite de 100 Hombres.

Se agregó una ventana emergente de advertencia al seleccionar «Comenzar de Nuevo».

Se redujo el número de combates requeridos para los desafíos que involucran a personajes menos comunes (ej. Taka-Arashi) para que sean más fáciles de completar.

Se agregó una interfaz de guía de botones en Supervivencia Kumite de 100 Hombres que muestra cómo abrir el menú después de ganar un combate, para aclarar cómo guardar y suspender el progreso.

Se corrigió un error por el que la visualización del orden de los combates en Modo Torneo permanecía en pantalla durante las animaciones de introducción de personajes.

Se corrigió un error por el que, después de perder en un combate de cabina (booth match), el CPU oponente solo se cubría bajo ciertas condiciones.

Se corrigió un error por el que la pantalla se ponía negra durante las transiciones de combate después de una derrota en un combate de cabina bajo ciertas condiciones.

Se corrigió una discrepancia en el texto de la guía del menú entre Supervivencia Kumite de 100 Hombres y Supervivencia Kumite de 100 Hombres Kiwami.

Corrección de errores Steam

En Supervivencia Kumite de 100 Hombres y Supervivencia Kumite de 100 Hombres Kiwami, la posición predeterminada del cursor en la pantalla de inicio ahora se establecerá en «Continuar» si hay datos de guardado suspendido disponibles.

Se corrigió un error por el que el juego podía dejar de responder (quedar atascado en «Accediendo…») después de iniciar el juego y llegar a la pantalla de título.

Se corrigió un error por el que actualizar de la Ver.1.05 a la Ver.1.06 deshabilitaba automáticamente la configuración de juego cruzado (crossplay) en Opciones.

Se corrigió un error por el que incluir <symbol=> en un nombre de perfil causaba que un ícono de botón circular apareciera incorrectamente en la visualización del ID.

en un nombre de perfil causaba que un ícono de botón circular apareciera incorrectamente en la visualización del ID. Se corrigió un error en el modo Escenario Mundial por el que el último oponente restante en un torneo podría no aparecer bajo ciertas condiciones, impidiendo su finalización.

Se corrigió un error en el modo Escenario Mundial por el que la tasa de victorias no se actualizaba correctamente después de una derrota.

Se corrigió un error en los torneos secundarios de Escenario Mundial por el que los combates CPU vs. CPU no se podían omitir usando la tecla Esc.

Ajustes para la versión Steam

Se corrigió un error en el modo Escenario Mundial por el que, después de jugar una revancha contra un jugador listado en la página 2 o posterior en la pantalla de información del jugador en Datos de Jugabilidad, el jugador ya no aparecía en la lista.

Se corrigió una vulnerabilidad por la que EAC podía ser terminado a través del Administrador de Tareas y desinstalado después de iniciar el juego.

Se corrigió un error en la pestaña «En línea» de Repeticiones por el que las repeticiones más recientes no se estaban recuperando o mostrando correctamente.

Se corrigió un error por el que algunas entradas de comandos en Entrenamiento de Comandos se mostraban en dos líneas.

Se corrigió un error por el que configurar el idioma de Steam en «Spanish (Latin America)» (Español (Latinoamérica)) causaba que el texto de «Restaurar Configuración Predeterminada» se superpusiera en el menú de configuración de idioma del juego.

Multiplataforma Steam / Xbox

Se corrigió un error en la pantalla de lista de torneos de Escenario Mundial por el que la guía del menú se mostraba dos elementos más abajo de lo previsto.

Se corrigió un error por el que los cambios de personalización realizados en «Personalizar» dentro de Opciones en el modo Escenario Mundial no se guardaban correctamente.

Se corrigió un error por el que el medidor de rango se superponía con el texto en la pantalla de combate cuando el idioma estaba configurado en portugués de Brasil.

Se corrigió un error por el que aparecía una ventana emergente incorrecta cuando ocurría un aumento de rango después de aplicar el DLC de Dural.

Se corrigió un fallo visual por el que la combinación de los atuendos «Half Chaps» y «Enamel Pants» de Jacky hacía que los pantalones se superpusieran.

Se corrigió un error en Entrenamiento de Comandos por el que la ventana de visualización de comandos para algunos movimientos no se mostraba correctamente.

Se corrigió la visualización antinatural del texto del tipo de escenario en la pantalla de carga previa al combate cuando se jugaba en portugués de Brasil.

Se corrigió un error por el que el formato de fecha en las pantallas de inscripción a torneos y selección de repeticiones aparecía en formato de inglés cuando se jugaba en español de Latinoamérica.

Multiplataforma Steam / PS5

Se corrigió un problema de superposición de interfaz de usuario en el modo Escenario Mundial por el que seleccionar una cabina y abrir un menú simultáneamente hacía que el menú permaneciera abierto durante otras operaciones.

Se corrigió un error en el modo Escenario Mundial por el que, después de derrotar al jefe en «10 Años Después», la ventana emergente de condición de desbloqueo para ese jefe aparecía brevemente de nuevo al comenzar o finalizar otro combate de cabina.

Se corrigió un error por el que el tiempo de juego registrado en el modo Escenario Mundial era menor que el tiempo real jugado.

Corrección de errores y ajustes para la versión PS5

Se corrigió un error por el que un jugador de PS5 bloqueado que intentaba unirse a una sala creada por un jugador de Steam a través de medios irregulares causaba que el juego dejara de responder.

Se corrigió un error por el que aparecía una ventana emergente de «Ha ocurrido un error» después de estar inactivo en el Menú Principal.

Se corrigió un error en Partidas de Sala por el que, si el creador de la sala cancelaba un combate por equipos mientras los participantes estaban viendo la lista de usuarios o el registro de información, el registro permanecía en pantalla.

Se corrigió un error por el que podía ocurrir un fallo incluso después de que se estableciera un combate con éxito.

Se corrigió un fallo visual por el que la combinación de «Festival Shorts» y «Kung Fu Shoes» de Akira causaba un desalineamiento entre los calcetines y su piel.

Se corrigieron múltiples problemas gráficos con el atuendo «Tipo E» de Taka-Arashi.

Otros ajustes

Se corrigió un error por el que, si no se estaba reproduciendo ninguna repetición en el Menú Principal mientras se estaba en modo de pantalla completa, la guía de controles no aparecía cuando comenzaba la siguiente repetición.

Se corrigió un error por el que presionar rápidamente el botón «Ver ID» justo después de cerrar el Menú de Jugador en el Menú Principal impedía la visualización correcta del ID.

Se corrigió un error en Modo Arcade por el que las letras «NA» de «FINAL STAGE» aparecían débilmente antes que el resto del texto.

Se corrigió un fallo que podía ocurrir cuando una repetición comenzaba a reproducirse al regresar al Menú Principal.

Se corrigió un error en Partidas de Sala por el que, mientras se estaba en modo de pantalla completa, se mostraban dos indicaciones de botón de invitación en la guía de botones.

Se corrigió un error por el que jugar contra oponentes en cualquiera de los modos en línea no los registraba en la lista de «Jugados juntos» del Centro de Juego.

[PS5/Xbox] Se corrigió un error por el que, si las funciones de calcomanías (stickers) estaban restringidas por los controles parentales, los combates no se iniciaban incluso después de encontrar un emparejamiento.

Fuente: página oficial de Virtua Fighter