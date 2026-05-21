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Virtua Fighter 6 Crossroad: se ha filtrado el nombre y cómo se ve el juego de pelea de RGG

Filtración de Virtua Fighter 6 revela su nombre oficial. Conoce los detalles de jugabilidad, y más sobre el desarrollo del juego.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Cada vez estamos más cerca para el inicio de la temporada de anuncios de mitad de año —donde la mayoría de revelaciones se conoce en el Summer Game Fest— y como es costumbre las filtraciones no se han hecho esperar. En esta ocasión la filtración involucró al nuevo Virtua Fighter, título desarrollado por el Ryu Ga Gotoku Studio. La filtración surgida en la plataforma china Bilibili ha dejado al descubierto el juego del que solo conocíamos unos adelantos conceptuales.

¿Cómo Virtua Fighter Crossroad, la sexta entrega del juego de peleas de SEGA?

¿Cómo Virtua Fighter Crossroad, la sexta entrega del juego de peleas de SEGA?
El anuncio oficial de Virtua Fighter 6 Crossroad podría ser en EVO 2026 o el Summer Game Fest, eventos que se llevarán a cabo a finales de junio.

El video que rápidamente se masificó en internet revela que la esperada sexta entrega de la franquicia se titulará Virtua Fighter Crossroads. El material audiovisual —el cual por su contenido parece un diario delos desarrolladores—incluye imágenes inéditas de jugabilidad y declaraciones de los desarrolladores de RGG Studio, quienes ofrecen un vistazo profundo a la dirección que tomará este nuevo título de combates.

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Además, la filtración confirma la introducción de un nuevo personaje llamado Cielo, un luchador de artes marciales mixtas que emplea estilos del sudeste asiático. Asimismo, se observa una versión con mayor edad de Pai Chan, junto a imágenes de Stella, luchadora que debuta en Virtua Fighter 6 Crossroad y el regreso de Wolf Hawkfield. En el apartado jugable, RGG Studio confirmó que el juego contará con un modo Versus tradicional, al cual será fácil de acceder desde que se inicia el juego. No obstante, en el diario de desarrollo Ryu Ga Gotoku Studio destacó que en Virtua Fighter 6 Crossroad el enfoque principal estará en la historia.

Respecto a las mecánicas o sistema de combate de Virtua Fighter 6 Crossroad, los desarrolladores buscan preservar los controles intuitivos, pero reexaminando el sistema desde cero para alcanzar un nuevo nivel de realismo. Como ejemplo, explicaron que modificaron el sistema de guardia tradicional para que los personajes reaccionen de manera diferente según la naturaleza de cada golpe. Los creadores admitieron que el título mantendrá su complejidad debido a la gran cantidad de movimientos, pero confían en que la accesibilidad y la profundidad pueden coexistir.

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Vía: Eventhubs

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