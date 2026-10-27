Virtue and a Sledgehammer – Reseña (PC)

Me gusta el arte hecho con rabia. El arte en que se notan los sentimientos de sus creadores con tal fuerza que logran transmitirlos a los jugadores a través del control. El nuevo juego del estudio español Deconstructeam (The Red Strings Club, The Cosmic Wheel Sisterhood) Virtue and a Sledgehammer es una de esas obras. Es un título que nos pide desahogar toda la frustración que sentimos presionando un botón, pero también quiere preguntarnos si estamos comprometidos con esas emociones.

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El personaje que vamos a usar para nuestra explosión de furia es Pratelle, una mujer que regresa a un pueblo llamado Virtud en las montañas de España armada con un enorme mazo y dispuesta a enfrentar a su hermana. Pero Virtud no es un lugar cualquiera, está completamente habitado por robots.

A pesar del concepto de destruir edificaciones y robots con poderosos golpes de mazo, este no es exactamente un juego de acción. Yo describiría Virtua and a Sledgehammer como una aventura narrativa en la que debemos romper muchas cosas y aunque el combate es una parte importante de ésta, funciona de una forma algo extraña que lo hace importante a la hora de jugar pero irrelevante a la hora de definir el juego. Voy a tratar de explicarlo.

No todos los robots que encontramos son agresivos. La gran mayoría simplemente huyen al vernos y otros incluso ruegan por su vida. Pero hay algunos que si se arrojan contra Pratelle para golpearla y debemos defendernos. La protagonista no puede correr y aunque puede alejarse fácilmente de ellos caminando, es mejor destruirlos para poder explorar con tranquilidad. Nuestro ataque con el mazo tiene tres niveles. Si presionamos ligeramente el gatillo realizamos un simple empuje que sirve para alejar temporalmente a los enemigos y así tener tiempo de preparar un golpe más fuerte. Si mantenemos presionado el gatillo, al soltarlo realizamos un golpe lateral con el mazo que puede romper cualquier cosa y si lo mantenemos presionado aún más tiempo podemos realizar un poderoso golpe contra el suelo que además crea un pequeña onda de choque y tiene mucho más poder destructivo.

Si los robots logran golpearnos varias veces seguidas, Pratelle caerá. Pero esto no significa que se acaba la partida ni que regresemos al ‘checkpoint’ más cercano. De inmediato se nos da la opción de revivir eliminando a los enemigos que nos rodeen. Básicamente, «Pratelle está demasiado furiosa para morir» y debido a eso no existe realmente ningún reto a nivel de combate.

¿Pero por qué está tan furiosa? Por culpa de su hermana Nina. A medida que exploramos los escenarios y destruimos edificios, vamos encontrando ‘Cristales’ que revelan recuerdos del pasado de Pratelle, su hermana y su madre. Los cristales blancos muestran recuerdos inmediatamente y los rojos nos permiten elegir entre diferentes «memorias clave» cuando rompemos 10 de ellos. Así nos enteramos poco a poco que Nina es una genio tecnológica que ha creado una forma de transferir la «mente humana» a cuerpos robóticos artificiales. Ha hecho eso con su madre y con todos los habitantes del pueblo en que vivían cuando eran jóvenes. Lo que para su hermana es llevar el siguiente paso de la humanidad, para Pratelle es una masacre que crea copias que insultan la definición de lo que es vivir.

Pero los recuerdos no son dedicados solo a la trama de ciencia ficción. También aprendemos sobre lo mucho que se aman realmente estas hermanas, su difícil relación con su madre sobre todo cuando ella comenzó a sufrir problemas mentales, y las diferencias filosóficas entre ambas. El corazón de Virtue and a Sledgehammer se encuentra en esos momentos y son los que le dan verdadero sentido a la furia destructora de la protagonista. ¿Pero es esa furia en verdad justificada? A lo largo del juego se nos repite constantemente que no debemos sentirnos mal por acabar con los robots porque en realidad no son humanos, pero es difícil no pensar realmente en lo que estamos haciendo cuando algunos actúan como niños, otros nos suplican que los dejemos ir y otros… bueno. Mejor dejar que lo descubran ustedes mismos.

Claro que hay algunos robots que resulta fácil eliminar sin sentir pena por ellos. No son pocos los que sueltan basura racista, homofóbica, sexista y ultranacionalista cuando nos acercamos y ayuda a que destruirlos a ellos y el entorno se sienta muy bien. La vibración del control, los efectos de sonido y el poder destructor de los golpes con el mazo son extremadamente satisfactorios. Eventualmente la destrucción causada por movimientos tan limitados podría volverse aburrida y repetitiva, pero eso pasa cuando ya se va a acabar porque este es un juego muy corto: se puede pasar entre tres y cuatro horas.

A pesar de su brevedad, siento que podía haber sido aún más efectivo si se hubiera recortado un poco más. Lleva un momento en que ya dejamos en ruinas todo el pueblo, descubierto todo lo que necesitamos saber sobre Pratelle, Nina y su madre, y que ya hemos decidido si lo que estamos haciendo es lo correcto o no, pero el juego arroja una extensa sección medio surrealista justo antes del clímax que se alarga y se alarga mientras eliminamos montones de los mismos tipos de robots que hemos estado destruyendo durante todo el juego. Esta parte tiene un par de buenos momentos, pero su extensión hizo que perdiera impulso justo cuando el juego se preparaba para dar los golpes emocionales más grandes.

La historia y temas de Virtue and a Slegdgehammer son bastante claros y directos, pero dejan espacio para que convirtamos la ira de Pratelle en la nuestra y nos desquitemos contra lo que nos enfurece de la sociedad moderna. Virtud y los robots pueden representar fácilmente el desagradable auge de la IA generative, el aterrador resurgimiento del fascismo, la cultura de los ‘tech-bros’, etc. Debo aceptar que este juego resultó catártico para mí e incluso en los momentos en que más me quería hacer dudar sobre la justicia de las acciones de Pratelle, pude seguir adelante sin mucho remordimiento.

Otra cosa que me encantó fue su estilo gráfico. Los personajes low-poly (tridimensionales con pocos polígonos) al estilo de la primera consola de PlayStation lucen geniales y las tres protagonistas tienen personalidades muy bien definidas que se expresan muy bien a través de sus apariencias. La música alterna entre lo melancólico y lo intenso, y los efectos de sonido de los golpes con el mazo son perfectos. Me hubiera encantado que hubiera tenido actuación de voz, pero funciona bien así como está.

Lo que no me encantó del todo fue el diseño de niveles. Aunque el camino a seguir es relativamente claro, tratar de explorar para encontrar todos los recuerdos puede volverse un poco frustrante en algunos escenarios donde las ruinas que dejamos hace que todo se vuelva confuso. La sección surreal cerca del final también es monótona de recorrer y fue la única vez durante la experiencia que deseé que hubiera un botón para esprintar.

Tampoco logro decidirme sobre si el juego tomó la decisión correcta al hacer del combate un reto irrelevante. Aunque entiendo las razones detrás de esto, hay una parte de mi que cree que hubiera funcionado mejor con sistemas de combate más «soulslike» o con un estilo más «character action» (como Devil May Cry o el reciente Control Resonant). ¿Será que tener esos sistemas hubiera deslegitimizado sus elementos temáticos? ¿Sería eso lo que querían hacer pero no tenían el tiempo y dinero para crear esos sistemas? ¿Es el hecho de que no sean así importante para el mensaje que querían transmitir? La verdad no lo sé, pero no dejo de preguntarmelo.

Virtue and a Slegdgehammer es una obra sumamente interesante. Comparto su rabia hacia la deshumanización de la sociedad y me encanta la forma como se permite dudar de su propósito sin flaquear en éste. Tal vez no sea tan «divertido» de jugar, pero es una experiencia catártica que una buena parte de la comunidad gamer necesita, aunque no lo sepa.

Reseña realizada con una copia digital de Virtue and a Sledgehammer para PC (Steam) provista por Devolver Digital.