Visions of Mana: historia, ediciones, fecha de lanzamiento y más

Square Enix ha revelado con un nuevo tráiler cuál es la fecha de lanzamiento de Visions of Mana (Seiken Densetsu). El nuevo tráiler, además cuándo sale el juego, brinda detalles de la historia y sus personajes. Adicionalmente, Square Enix revelo las diferentes ediciones que tendrá Visions of Mana. Así que en esta nota hemos condensado todo lo que necesitan saber antes del lanzamiento de Visions of Mana, el nuevo juego de la franquicia conocida en Japón como Seiken Densetsu.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Visions of Mana?

Mira el tráiler de la versión japonesa del juego llamada Seiken Densetsu Visions of Mana en el siguiente enlace.

El tráiler de Visions of Mana ha confirmado que la fecha de lanzamiento del nuevo juego de la franquicia Seiken Densetsu es el jueves 29 de agosto del 2024. Visions of Mana estará disponible en Xbox Series S|X, PC vía Steam y Microsoft Store y consolas PlayStation de anterior y actual generación.

¿Cuál es la historia de Visions of Mana (Seiken Densetsu)?

Square Enix describe la historia de Visions of Mana de la siguiente manera:

En Tianeea, la Aldea del Fuego, todos se preparan para la llegada del Hada y el nombramiento de un «alm». Cada cuatro años, se eligen limosnas de todo el mundo para viajar al Árbol del Maná y rejuvenecer el flujo de poder del maná ofreciendo sus almas. Un guardián de almas acompaña a las limosnas elegidas para garantizar su peregrinaje.

El día de la llegada del Faerie, Val, el nuevo guardián de almas, lleva a su amiga de la infancia, Hinna, al festival. Mientras el sol cae bajo la línea del horizonte, todos los espectadores esperan con la respiración contenida, con la esperanza de ser elegidos como alm. Finalmente, el Hada desciende ante Hinna y la nombra Alm del Fuego. Los aldeanos se despiden de ambas, rezando por su éxito al embarcarse en la aventura de su vida.

Detalles de la jugabilidad de Visions of Mana

Además de las claras mejoras gráficas para la franquicia, Square Enix ha detallado algunos aspectos del juego:

Exploración del mundo : explora el vasto campo semiabierto que se extiende hasta donde alcanza la vista. Atraviesa el entorno de forma rápida y segura con tus nuevos compañeros, los «Pikuls».

: explora el vasto campo semiabierto que se extiende hasta donde alcanza la vista. Atraviesa el entorno de forma rápida y segura con tus nuevos compañeros, los «Pikuls». Aprovecha el poder de los Elementales : en este juego, lucharás contra los enemigos usando armas que albergan el poder de los Elementales. Cambia entre diferentes clases y personajes para adaptarte a tu estilo de juego y disfruta de un combate que ha evolucionado tanto tridimensional como estratégicamente.

: en este juego, lucharás contra los enemigos usando armas que albergan el poder de los Elementales. Cambia entre diferentes clases y personajes para adaptarte a tu estilo de juego y disfruta de un combate que ha evolucionado tanto tridimensional como estratégicamente. Banda sonora impresionante e inmersiva: un total de 100 pistas de música de fondo a cargo de un talentoso equipo de creadores que han trabajado en innumerables temas a lo largo de la serie. La música de las zonas de campo cuenta con música interactiva, lo que aumenta el ambiente para la aventura.

¿Quiénes están a cargo del juego?

Visions of Mana cuenta con un equipo de desarrollo con una profunda experiencia en franquicia. Masaru Oyamada —conocido por su participación en Secret of Mana (2018), Trials of Mana (2020) y Legend of Mana (2021— será el productor del juego. Ryosuke Yoshida y Kenji Ozawa, de Ouka Studios de NetEase, son los directores de Visions of Mana. Airi Yoshioka, conocida por sus ilustraciones de monstruos en Dawn of Mana, Children of Mana y Heroes of Mana, contribuye al bestiario. Cabe resaltar que Yoshioka contará con la supervisión del veterano del diseño de monstruos de la franquicia Mana, Koichi Ishii de Grezzo Co.

La banda sonora estará a cargo de tres veteranos de la franquicia:

Hiroki Kikuta conocido por su participación en juegos recientes de la franquicia como Secret of Mana (1993), Trials of Mana (1995), Trials of Mana (2020) entre otros.

Tsuyoshi Sekito, quién ha participado en Secret of Mana (2018), Trials of Mana (2020), Echoes of Mana (2023).

Ryo Yamazaki Trials of Mana (2020), Echoes of Mana (2023).

¿Cuáles son las ediciones de Visions of Mana?

Ediciones físicas:

Edición Estándar: Incluye una copia del juego. Disponible solo para PlayStation 4 en Europa, Japón y Asia. Precio aproximado COP $289.000

Edición de Coleccionista: Incluye: Una copia del juego. Caja de objetos de la Edición de Coleccionista: Peluche Ramcoh. Libro de arte especial «Art of Mana» de Visions of Mana. Banda sonora original de Visions of Mana. Caja especial de la Edición de Coleccionista. Disponible solo para PlayStation 4 en Europa, Japón y Asia. Exclusiva de la tienda Square Enix (Norteamérica, Europa, Japón). Precio aproximado COP $960.000



Ediciones digitales:

Edición Estándar Digital: Incluye una copia del juego. Precio en Steam COP $210.000

Edición Digital Deluxe: Incluye: Una copia del juego. 24 horas de acceso anticipado a partir del 28 de agosto (con reserva). Arma «Brave Blade» para Val (con reserva). «Conjunto de trajes de Mana Superstars»: Traje de Final Fantasy Adventure: Sumo (Val). Traje de Secret of Mana: Popoi (Julei). Traje de Trials of Mana: Riesz (Careena). Traje de Legend of Mana: Elazul (Morley), Traje de Lady Blackpearl (Palamena). «Paquete de música de fondo de la serie Mana»: 26 pistas de música de fondo de la serie Mana. Precio en Steam COP $280.000



Reservas digitales:

Incluye el arma «Brave Blade» para Val.

Ya sabemos la fecha de lanzamiento de Visions of Mana (Seiken Densetsu) junto con detalles de su historia solo resta esperar que Square Enix comparta más información. Esta nota se estará actualizando con cada uno de esos detalles compartidos por la desarrolladora.

Fuente: cuenta oficial de Square Enix en YouTube.