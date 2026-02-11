Vístete como tus consolas clásicas favoritas de Nintendo en Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons recibió un aluvión de popularidad nuevamente con el lanzamiento de la actualización 3.0, que trajo consigo objetos de The Legend of Zelda y Splatoon, juegos de NES, SNES y Game Boy con una membresía de Nintendo Switch Online. Ahora llegan al juego seis nuevos diseños personalizados inspirados en las consolas clásicas de Nintendo, incluidos el stand de Game Boy y el diseño de camiseta de Famicom, Disk System, NES, Super Famicom y SNES. Los miembros de Nintendo Switch Online pueden descargarlos dentro del juego desde el portal de diseños personalizados.

Estos diseños combinan perfecto con los nuevos objetos de consolas clásicas de Nintendo agregados en la actualización gratuita 3.0.

Cómo desbloquear las consolas clásicas de Nintendo en Animal Crossing: New Horizons

Desbloquea el hotel: accede al hotel en el muelle de tu isla.

Mejora la reputación del hotel: diseña habitaciones de hotel y completa los encargos de los huéspedes para mejorar la tienda de recuerdos.

Desbloquea objetos especiales: las consolas se pueden comprar en la pestaña ‘Especial’ de la tienda del hotel tras un progreso significativo, concretamente tras alcanzar una alta reputación en el hotel (unos 5000 tickets) y desbloquear el tercer nivel de objetos.

Compra las consolas por 500 tickets del hotel cada una.

A diferencia de las apps de Nintendo Classics de Nintendo Switch Online, estas versiones del juego no permiten guardar ni rebobinar. Las consolas son muebles funcionales que puedes colocar en tu casa o en tu isla.

Lista de juegos clásicos de Nintendo en Animal Crossing: New Horizons