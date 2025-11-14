Videojuegos

¡Viva Las New Vegas! La casa invita con todo en el nuevo tráiler de la temporada 2 de Fallout

Lo que pasa en el posapocalipsis se queda en New Vegas.

Por Cesar Nuñez
En el nuevo tráiler de la temporada 2 de Fallout, Ghoul (Walton Goggins) y Lucy (Ella Purnell) llegan finalmente a New Vegas, el escenario posapocalíptico que se hizo popular gracias al querido Fallout: New Vegas de Obsidian Entertainment. Max (Aaron Moten) luce un nuevo atuendo mientras sus hermanos de la Hermandad del Acero se preparan para el conflicto, y Hank (Kyle MacLachlan), el malvado padre de Lucy, ocupa una posición de poder en la franja.

Durante esta nueva temporada también tendremos escenas de ‘flashbacks’ como en la primera temporada. Cooper Howard (Goggins) llega a New Vegas antes de la guerra, que incluye Lucky 38, el resort y casino propiedad del Sr. House en el videojuego New Vegas, personaje interpretado por Justin Theroux. Cooper parece estar listo para una confrontación con el Sr. House y su esposa, a quienes se vio por última vez planeando el fin del mundo.

Los peligrosos Deathclaw –quizás el monstruo radioactivo más intimidante de todo Fallout– hacen su debut en la temporada 2 de la serie. ¿Transformará Lucy al Ghoul, o el Ghoul transformará a Lucy?

La temporada 2 de Fallout, la aclamada serie de Amazon Prime Video basada en el no menos exitoso juego de Bethesda, tiene una fecha de estreno para el 17 de diciembre del 2025.

Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
