Vodyanitsa (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más

Ya conocimos bastante bien a la cantante nixie de la opera de Snezhnaya, ahora vamos a agregarla a nuestro equipo. La «sirena» Vodyanitsa será parte de los gachapones de la versión 7.1 de Genshin Impact y en esta guía les diremos cómo hacer un buen ‘build’ para ella con recomendaciones para su mejor arma, mejor equipo, mejores conjuntos de artefactos, todos lo materiales que necesitamos para subirla de nivel y ascender sus talentos, y más.

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Toda la información que tenemos aquí está basada en la beta y es posible que cambie en la versión final.

Cómo conseguir a Vodyanitsa

Tendremos acceso al parche de actualización a la versión 7.1 de Genshin Impact en la noche del martes 22 de septiembre de 2026 para Latinoamérica y en la mañana del miércoles 23 para España. Es posible que Vodyanitsa sea uno de los personajes de la fase 1 que empieza esa misma noche y si no será en la fase 2 que empieza el 13 de octubre.

Mientras el gachapón o ‘banner’ de Vodyanitsa se encuentre disponible podremos gastar Destino Entrelazado en él para hacer deseos. Existe una probabilidad muy baja de obtener un personaje de 5 estrellas, pero el juego asegura que obtendremos uno cada 90 intentos. Si el primer personaje de 5 estrellas que obtenemos de ese gachapón no es Vodyanitsa, el juego asegura que el siguiente personaje de 5 estrellas que saquemos en el mismo ‘banner’ sí será ella.

Una vez este gachapón abandone la tienda, será agregado a la rotación y podría estar de regreso en el futuro.

Habilidades

Ataque normal – Arieta psishjwe

Normal – Realiza hasta cuatro ataques que infligen Daño Hydro

Realiza hasta cuatro ataques que infligen Daño Hydro Cargado – Consume Aguante y lanza una esfera de agua hacia delante para infligir Daño Hydro.

Consume Aguante y lanza una esfera de agua hacia delante para infligir Daño Hydro. Descendente – Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos en su trayecto e infligiendo Daño Hydro en el AdE en el momento del impacto.

Habilidad elemental – Recitativo: Alba sonora

Inflige Daño Hydro en el AdE y obtiene el efecto de Canción de otrora. Mientras este efecto esté activo, Vodyanitsa invocará un antiguo cuerno del llamado primaveral que cada cierto tiempo se desplazará rápidamente hacia un enemigo para atacarlo e infligirle Daño Hydro.Las RES Hydro y Cryo de los enemigos que reciban cualquiera de los dos anteriores tipos de daño se reducirán. Además, mientras el efecto de canción de otrora esté activo, aumentará la RES a interrupción de tu personaje en uso del equipo y le restaurará Vida periódicamente en función de la Vida Máx. de Vodyanitsa.

Habilidad definitiva – Hundiéndome contigo

Inflige Daño Hydro en el AdE. Si se encuentra en el estado de canción de otrora, el daño infligido aumentará aún más.

Habilidades pasivas

Ecos sobre el Lago Helado – Cuando no esté en combate, al mantener pulsada la Habilidad Elemental, Vodyanitsa revelará su forma original de nixie y podrá nadar durante un máximo de 10 s a costa de consumir Aguante. Dado que es una nixie, también podrá desplazarse sobre la superficie del agua. Al volver a usar la Habilidad Elemental, cuando termine su duración o cuando se quede sin Aguante, Vodyanitsa saldrá de su forma original de nixie. Además, la velocidad de nado de Vodyanitsa aumenta, pero consume Aguante más rápidamente.

La última cantante djeguako (Nivel 20+) – Al usar la Habilidad Elemental, Recitativo: Alba sonora, el vórtice brilloestelar que haya en el campo de batalla se transformará en un vórtice errante. Además, cuando cualquier personaje cercano del equipo cause una reacción de Torbellino Estelar mientras el efecto de canción de otrora esté activo, se creará un vórtice errante en lugar de un vórtice brilloestelar. Al crear o detonar un vórtice errante, la RES Anemo de los enemigos cercanos se reducirá en un 35% durante 6 s. Además, cuando los personajes cercanos del equipo entren en el estado de esplendor: Torbellino Estelar mientras la canción de otrora esté activa, la duración de esplendor: Torbellino Estelar se prolongará 4 s.

Endecha del fandyr (Nivel 60+) – Al usar la Habilidad Elemental, Recitativo: Alba sonora, Vodyanitsa obtiene 25 cargas de vocalista principal y 10 cargas de coro. Cada uno de estos efectos dura 30 s y sus cargas se reiniciarán al usar la Habilidad Elemental.

Vocalista principal : Cuando tu personaje en uso del equipo inflija Daño Hydro o Daño Cryo con su Ataque Normal, Cargado o Descendente, o con su Habilidad Elemental o Definitiva, se consumirá una carga de “vocalista principal” para aumentar el daño infligido. Si en el campo de batalla hay un vórtice errante o si han transcurrido menos de 5 s desde su explosión, el efecto anterior solo se activará cuando el personaje inflija daño de Torbellino Estelar. El daño de Torbellino Estelar del efecto anterior aumentará si la Vida Max. de Vodyanitsa supera ciertos niveles.

: Cuando tu personaje en uso del equipo inflija Daño Hydro o Daño Cryo con su Ataque Normal, Cargado o Descendente, o con su Habilidad Elemental o Definitiva, se consumirá una carga de “vocalista principal” para aumentar el daño infligido. Si en el campo de batalla hay un vórtice errante o si han transcurrido menos de 5 s desde su explosión, el efecto anterior solo se activará cuando el personaje inflija daño de Torbellino Estelar. El daño de Torbellino Estelar del efecto anterior aumentará si la Vida Max. de Vodyanitsa supera ciertos niveles. Coro: Lo puede activar un personaje que está en el equipo pero no en uso o los demás personajes cercanos del equipo (a excepción de tu personaje en uso del equipo). Su efecto es el mismo que el de “vocalista principal”.

Mejores armas para un ‘build’ de Vodyanitsa

El arma representativa de Vodyanitsa y la mejor para cualquiera de sus ‘builds’ en Genshin Impact es definitivamente el catalizador Himno del Vórtice (5★, Vida Max. 14.4%), el cual se podrá conseguir en el gachapón de armas disponible junto al banner de la nixie.

El Bono de Curación aumenta en un 4%. Al realizar una curación, el portador de esta arma obtiene el efecto de “hidromiel de la verdad”, el cual aumenta su Vida Máx. en un 4%, y hace que el ATQ de tu personaje en uso del equipo aumente en un 0.4% por cada 1000 pts. de Vida Máx. que el portador tenga por encima de los 40 000 pts., hasta un máximo de un 8%. Este efecto dura 10 s y puede acumularse hasta 3 veces. Después de que un personaje cercano del equipo cause una reacción de Congelado o Torbellino Estelar, el aumento de Vida Máx. y de ATQ del efecto anterior se incrementa en un 75% adicional durante 5 s. Estos efectos se pueden activar incluso cuando el portador está en tu equipo pero no en uso.

Si no quieren gastar Protogemas en el banner de armas, les podemos recompendar otros Catalizadores que funcionan muy bien para Vodyanitsa gracias a que aumentan su Vida Max.

Luna inalterable (5★, Vida Max. 10.8%) – El Bono de Curación aumenta en un 10%. El daño infligido por los Ataques Normales aumenta en una cantidad equivalente al 1% de la Vida Máx. del personaje que tenga esta arma equipada. Tras usar la Habilidad Definitiva y durante 12 s, cuando un Ataque Normal golpea a un enemigo, se regeneran 0.6 pts. de Energía Elemental. Solo se puede regenerar Energía Elemental de esta manera una vez cada 0.1 s.

Centelleo jadecaído (5★, Vida Max. 10.8%) – Tras usar una Habilidad Definitiva o crear un escudo, se activa el efecto de “amuleto de jade” durante 3 s, el cual regenera 4.5 pts. de Energía Elemental cada 2.5 s y hace que, por cada 1000 pts. de Vida Máx. que tenga el portador de esta arma, el Bono de Daño Elemental de su tipo elemental aumente en un 0.3%, pudiendo aumentar hasta un máximo de un 12%. El efecto de amuleto de jade podrá activarse incluso cuando el portador de esta arma esté en tu equipo pero no en uso.

Prototipo Ámbar (4★, Vida Max. 9%) – Tras lanzar una Habilidad Definitiva, regenera 4 pts. de Energía Elemental cada 2 s durante 6 s. Además, todos los miembros del equipo recuperarán un 4% de Vida cada 2 s.

Cuerno Veteazulado (4★, Vida Max. 9%) – Al golpear a un enemigo, inflige en su ubicación Daño en el AdE en una cantidad equivalente al 40% de la Vida Máx. Este efecto solo se puede activar una vez cada 15 s.

Cuentos de Cazadores de Dragones (3★, Vida Max. 7.66%) – Al cambiar de personaje, el ATQ del nuevo personaje aumenta en un 24% durante 10 s. Este efecto puede ocurrir una vez cada 20 s.

Si no tienen ninguna de estas armas, equipen la que mejor les resulte y acomoden el resto del build de Vodyanitsa para sacarle ventaja. Estas son solo recomendaciones y no es obligación conseguirlas.

Es posible que en el futuro lleguen otras armas que sirvan mejor que estas al personaje.

Mejor composición de equipo para Vodyanitsa en Genshin Impact

Vodyanitsa es un personaje de soporte que no solo puede sanar, sino potenciar el daño Cryo, Hydro y el de las reacciones de Torbellino estelar. Es por eso que se le saca provecho poniéndola en un mismo equipo con personajes Cryo y Anemo. Eso significa que tenemos dos grandes opciones: un equipo de Torbellino o uno de Congelamiento.

No es muy difícil darse cuenta que Vodyanitsa encaja muy bien en un equipo encabezado por Odette y Sandrone. Para completar el cuadro, podemos poner a Furina como un segundo soporte encargada de potenciar aún más el dps del equipo y complementando a la sirena.

Si creen que Furina es demasiado y quieren aprovechar también los efectos de Torbellino estelar en este equipo, pueden reemplazarla con Sacarosa, Yumemizuki Mizuki o Faruzan. Skirk también es un personaje Cryo poderoso que se puede usar en este equipo junto a Escoffier y Lohen puede servir también para no dejar el efecto estelar por fuera si sacan demasiados personajes de Snezhnaya.

Un equipo para Vodyanitsa especializado en Torbellino estelar debería estar encabezado por la nueva Vesna y estar acompañada de otro soporte como Faruzán o Sacarosa. De nuevo se puede aprovechar las ventajas para Cryo con otro personaje como Odette o cualquiera que pueda servir como ‘off-field’ de este elemento.

Como siempre decimos, estas son solo recomendaciones. Pueden hacer un buen build para Vodyanitsa usando los personajes que quieran, pero elijan con cuidado sus armas y artefactos para que le saquen provecho.

Es posible que en el futuro lleguen nuevos personajes que también hagan un buen equipo con Vodyanitsa.

Mejores conjuntos de artefactos

Los mejores sets artefactos que podemos elegir para un build de Vodyanitsa son aquellos que aumenten su Vida Max. Debido a eso es recomendable no optar por un conjunto completo sino por la combinación de dos piezas de Tenacidad de la Geoarmada y dos piezas de Fulgor de Vurukasha lo que le da un aumento de 40% a sus HP.

Otra opción puede ser aumentar su daño Hydro con dos piezas de Sueño de la Ninfa o cuatro si quiere aprovechar un aumento aún mayor, pero en ese caso se desprovechan los espacios para aumentar la Vida Max.

Y si no tienen nada de lo anterior, ponerle dos piezas de Aventurero también sirve, pues le da 1000 puntos de vida más.

Constelaciones

Si Vodyanitsa les sale varias veces su gachapón de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos.

C1 – Aguas esplendorosas: Cuando Vodyanitsa active el efecto de curación de canción de otrora, el ATQ de todos los personajes cercanos del equipo aumentará durante 5 s en una cantidad equivalente al 1% de la Vida Máx. de Vodyanitsa.

C2 – Reverberación perforaventiscas: Cuando el cuerno del llamado primaveral de la Habilidad Elemental, Recitativo: Alba sonora, ataque a un enemigo, Vodyanitsa obtendrá el efecto de “voces en blanco y negro”, el cual aumenta en un 50% durante 5 s el Daño CRIT Hydro y Cryo infligido por el personaje en uso del equipo. Si en el campo de batalla hay un vórtice errante o si han transcurrido menos de 5 s desde su explosión, en su lugar, el Daño CRIT de las reacciones de Torbellino Estelar del personaje en uso del equipo aumentará en un 60% durante 5 s. Además, fortalece la Habilidad Elemental, Recitativo: Alba sonora, lo que aumenta en 9 s la duración de canción de otrora.

C3 – Canción de la mañana primaveral: Aumenta el nivel de habilidad de Recitativo: Alba sonora +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

C4 – Voz melancólica sobre las aguas serenas: Cuando Vodyanitsa active el efecto de curación de canción de otrora, producirá diferentes efectos en función de la Vida del personaje curado.

Si la Vida de dicho personaje es inferior al 40%, la cantidad de Vida curada aumenta en un 50%

Si es igual o superior al 40%, la Vida Máx. de Vodyanitsa aumenta en un 20% durante 6 s.

Este efecto puede acumularse hasta 3 veces y cada acumulación tiene su propia duración individual.

C5 – Hundámonos juntos en las profundidades: Aumenta el nivel de habilidad de Hundiéndome contigo +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

C6 – Canción interminable del júbilo: Fortalece el efecto de la constelación Reverberación perforaventiscas, de manera que el efecto de voces en blanco y negro pasa a afectar a todos los personajes cercanos del equipo. Además, mientras el efecto decanción de otrora esté activo, el daño de Torbellino Estelar infligido por los personajes cercanos del equipo asciende en un 30%, y el Daño Hydro y Cryo que infligen aumenta en un 60%.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Vodyanitsa en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Vodyanitsa

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de lazurita varunada 3x Semilla quimérica 3x Flor frigifeerica 20.000 40+ 3x Fragmento de lazurita varunada 15x Célula quimérica simbiótica 10x Flor frigifeerica 2x Rama florida inmortal no chamuscada 40.000 50+ 6x Fragmentos de lazurita varunada 12x Célula quimérica simbiótica 20x Flor frigifeerica 4x Rama florida inmortal no chamuscada 60.000 60+ 3x Trozos de lazurita varunada 18x Célula quimérica simbiótica 30x Flor frigifeerica 8x Rama florida inmortal no chamuscada 80.000 70+ 6x Trozos de lazurita varunada 12x Organismo quimérico primigenio 45x Flor frigifeerica 12x Rama florida inmortal no chamuscada 100.000 80+ 6x Turquesa lazurita varunada 24x Organismo quimérico primigenio 60x Flor frigifeerica 20x Rama florida inmortal no chamuscada 120.000

La Jade Shivada en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Hydro, Oceánida, Tulpa Hidromimético, Señor Nochescarcha, Dragón Aciagoeterno, Automata Fuentenigma, Protodragarto Geo, Suanni Ermitaña, Stormterror, Nobile, Azhdaha, Dios Mecánico y Narval Devoraestrellas en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Hydro, Oceánida, Tulpa Hidromimético, Señor Nochescarcha, Dragón Aciagoeterno, Automata Fuentenigma, Protodragarto Geo, Suanni Ermitaña, Stormterror, Nobile, Azhdaha, Dios Mecánico y Narval Devoraestrellas en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Semilla quimérica, Célula quimérica simbiótica y Organismo quimérico primigenio se obtienen derrotando a los enemigos Monstruos Quiméricos Aberrantes de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Monstruos Quiméricos Aberrantes de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los objetos Flor frigifeerica se puede encontrar en Snezhnaya.

se puede encontrar en Snezhnaya. El objeto Rama florida inmortal no chamuscada se consigue derrotando al jefe Creación Derivada Inmortal de nivel 30 o superior en Snezhnaya.

Guía de materiales de mejora de talentos de Vodyanitsa

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Vodyanitsa. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas de la Tenacidad 6x Semilla quimérica 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía de la Tenacidad 3x Célula quimérica simbiótica 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía de la Tenacidad 4x Célula quimérica simbiótica 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía de la Tenacidad 6x Célula quimérica simbiótica 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía de la Tenacidad 9x Célula quimérica simbiótica 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía de la Tenacidad 4x Organismo quimérico primigenio 120.000 Mora 1x Rama marchita retorcida Nivel 8 6x Filosofía de la Tenacidad 6x Organismo quimérico primigenio 260.000 Mora 1x Rama marchita retorcida Nivel 9 12x Filosofía de la Tenacidad 9x Organismo quimérico primigenio 450.000 Mora 2x Rama marchita retorcida Nivel 10 16x Filosofía de la Tenacidad 12x Organismo quimérico primigenio 700.000 Mora 2x Rama marchita retorcidae 1x Corona de la sabiduría

Los textos de la Tenacidad se obtienen en el Dominio de la maestría: Ascetismo en Snezhnaya, como recompensas de algunas misiones, en cofres y en el evento Torneo de expedicionarios temerarios

se obtienen en el Dominio de la maestría: Ascetismo en Snezhnaya, como recompensas de algunas misiones, en cofres y en el evento Torneo de expedicionarios temerarios Los objetos Semilla quimérica, Célula quimérica simbiótica y Organismo quimérico primigenio se obtienen derrotando a los enemigos Monstruos Quiméricos Aberrantes de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Monstruos Quiméricos Aberrantes de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los objetos Ataduras del demente se obtiene al derrotar al jefe semanal Dottore de nivel 70 o más en Dominio de la Reminiscencia: Crepúsculo del Hereje en Nod Krai o intercambiando uno de sus otros ‘drops’ en la mesa de sintetización.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Vodyanitsa.

Les deseamos mucha suerte consiguiendo a Vodyanitsa en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones disponible para PS5, Xbox Series X|S, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.