El 28 de octubre de 2021, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars llegó a PS4, Nintendo Switch y PC. Desarrollado por Alim, estudio conocido por su trabajo en Final Fantasy Brave Exvius (2016), este título es el más reciente proyecto encabezado por Yoko Taro como director cretivo. En un principio, el involucramiento de Taro llevó a varios fanáticos a pensar que el título formaba parte de la franquicia Drakengard/Nier. Sin embargo, tal no es el caso.

Aunque los números de ventas permanecen como un misterio, las críticas fueron generalmente positivas. Sea por éxito comercial o crítico, Square Enix acaba de anunciar que el juego de cartas recibirá una secuela. Esta se titulará Voice of Cards: The Forsaken Maiden.

En esta nota encontrarán todo lo que se ha revelado sobre este juego de cartas.

¿Cuándo sería la fecha de lanzamiento de Voice of Cards: The Forsaken Maiden?

La fecha de lanzamiento de Voice of Cards: The Forsaken Maiden será el 17 de febrero.

¿A qué plataformas llegará?

Igual que el primer juego, The Forsaken Maiden llegará a PS4, Nintendo Switch y PC.

¿Ya puede reservarse?

Sí, Voice of Cards: The Forsaken Maiden ya puede reservarse para Nintendo Switch y PC vía Steam. Aquellos que preordenen el juego recibirán los siguientes bonos descargables: Ballena de la suerte, un diseño para el reverso de las cartas basado en una ballena legendaria que trae fortuna, y Mesa de teselas de mar, un diseño inspirado en el océano para la mesa de juego.

¿De qué tratará la historia de Voice of Cards: The Forsaken Maiden?

El tráiler de anuncio da a conocer que la historia de Voice of Cards: The Forsaken Maiden se ambientará en un archiélago que ha sido protegido por doncellas desde tiempos inmemoriales. Desafortunadamente, el destino de estas islas es la destrucción. A pesar de ello, un joven héroe y Laty —una joven que fracasó en convertirse en doncella— zarparán a alta mar y unirán fuerzas junto con otros personajes para evitar la destrucción de su hogar y sus habitantes.

Cabe señalar que The Forsaken Maiden no es una secuela directa de The Isle Dragon Roars. La historia de The Forsaken Maiden puede disfrutarse sin necesidad de jugar el primer título.

¿Cómo será la jugabilidad de la secuela de Voice of Cards?

Similar al primer juego, todo será representado por medio de cartas. Esto no solo incluye a los personajes, sino sus interacciones, el mundo que habitan y las batallas que protagonizarán. Como las del título original, estas serán por turnos y girarán alrededor de un sistema de dados cuyos valores dictarán la efectividad de los ataques y demás habilidades utilizadas.

¿Cuáles son los requisitos para jugar The Forsaken Maiden en PC?

Requisitos mínimos para jugar en PC Forsaken Maiden, la secuela de Voice of Cards

Sistema operativo: Windows 8.1/10 64-bit (ver.1909 o superior)

Windows 8.1/10 64-bit (ver.1909 o superior) Procesador: AMD A8-7600 / Intel Core i3-2100

AMD A8-7600 / Intel Core i3-2100 Memoria: 4 GB de RAM

4 GB de RAM Gráficos: AMD Radeon R7 260X / NVIDIA GeForce GTX 650 (VRAM 2GB)

AMD Radeon R7 260X / NVIDIA GeForce GTX 650 (VRAM 2GB) DirectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 5 GB de espacio disponible

5 GB de espacio disponible Tarjeta de sonido: que sea compatible con DirectX 11.0

que sea compatible con DirectX 11.0 Notas adicionales: la resolución máxima es 1920×1080

Requisitos recomendados para jugar en PC Forsaken Maiden, la secuela de Voice of Cards

Sistema operativo: Windows 8.1/10 64-bit (ver.1909 o superior)

Windows 8.1/10 64-bit (ver.1909 o superior) Procesador: AMD A8-7600 / Intel Core i3-2100

AMD A8-7600 / Intel Core i3-2100 Memoria: 4 GB de RAM

4 GB de RAM Gráficos: AMD Radeon R9 270X / NVIDIA GeForce GTX 660

AMD Radeon R9 270X / NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 5 GB de espacio disponible

5 GB de espacio disponible Tarjeta de sonido: compatible con DirectX 11.0

compatible con DirectX 11.0 Notas adicionales: la resolución máxima es 1920×1080

DLC de NieR: Automata

El paquete basado en NieR: Automata trae los siguientes contenidos: Atuendos de marionetas para Barren, Laty y Lac; Emblema de YoRHa, que cambiará el diseño del dorso de las cartas; Avatar de 2B, que puede emplearse en el mapa del mundo; Dados de autómata, un diseño basado en Pod; Tablero de la Ciudad copiada; Mesa de forma de vida mecánica; Gramola de la Resistencia, una música de fondo reminiscente a la de NieR: Atómata; y Conjunto de pixel art, que sustituye las ilustraciones de personajes y enemigos por pixel art.

Fuente: canal oficial de Square Enix