Cuando todos las compañías y estudios de videojuegos comenzaron a alejar sus lanzamientos de la fecha en que saldría GTA 6 por miedo a enfrentarse a uno de los títulos más esperados de todos los tiempos, la distribuidora de juegos indies Devolver Digital dijo que iba a lanzar un juego ese mismo día. Cumplió su promesa y anunció Volvy’s Adventure: Reslimed, la versión remasterizada de un juego supuestamente clásico que en realidad nunca existió.

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¿O sí existió?

Esa es la duda que nos quería plantear una publicación hecha en Reddit hace unos días en el subreddit de exploración urbana. Un usuario llamado u/Immediate-Image7222 dijo haber encontrado un montón de videojuegos y consolas retro en unb parqueadero abandonado entre los que se encontraba un cartucho de Game Boy con una etiqueta hecha a mano.

El cartucho resultó ser de un juego llamado Volvy’s Adventure y el usuario eventualmente compartió el ROM para que podamos jugarlo en un emulador. Ustedes mismos pueden descargarlo ya siguiendo este enlace. Efectivamente, es un juego de Game Boy Color que parecería pertenecer a finales de los años 90… si hubiera existido.

Si son seguidores de Devolver Digital, saben que desde hace algunos años están usando a un personaje mascota llamado Volvy y dicen que se trata del protagonista de varios juegos de plataforma de los años noventa al estilo de Mario y Sonic. Por supuesto, eso no es cierto, pero es divertido pretender que lo es.

Se supone que Volvy’s Adventure: Reslimed es la nueva versión remasterizada de uno de los juegos de la misma serie de ese juego de Game Boy Color que se llama simplemente Volvy’s. Todo esto pretendía ser una campaña viral para promocionar el nuevo juego, pero tristemente no «despegó» y la publicación no se popularizó tanto como Devolver Digital quería.

De todos modos ahora podemos disfrutar de dos juegos de Volvy y una de ellas es gratis. No podemos quejarnos.

Volvy’s Adventure: Reslimed está disponible exclusivamente para PC mediante Steam.