Cuando Devolver Digital anunció que iba a sacar a la venta un juego el mismo día que salía uno de los videojuegos más esperados de todos los tiempos —Grand Theft Auto VI, obviamente— pensé que se iba a tratar de una especie de “broma”. De un título hecho a medias con el solo objetivo de burlarse o parodiar la obra de Rockstar Games. Tenía razón a medias. El juego en cuestión resultó ser Volvy’s Adventure: Reslimed y aunque este sí es un chiste en sí mismo (más adelante explicaré por qué), resultó ser un juego mucho más competente y de más calidad de lo que esperaba.

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Por si no conocen a Volvy, este animal de especie indefinida y con una mano considerablemente más grande y fuerte que la otra es la mascota de Devolver Digital, la distribuidora de juegos independientes que ha publicado títulos tan populares como Hotline Miami, Cult of the Lamb y Look Outside. Lo presentaron originalmente en 2023 como el protagonista de juegos de plataformas de los años 90 que en realidad no existen (hasta ahora) y desde entonces ha protagonizado multiples videos publicitarios para la compañía que resultan muy divertidos. Finalmente está protagonizando su primer juego «real»: un remake de un supuesto primer juego que, como ya dijimos, en realidad no existe.

Volvy’s Adventure: Reslimed es un juego de plataformas al estilo clásico, con niveles y un contador de vidas. Cada nivel tiene cuatro secciones y si perdemos una vida debemos repetir una sección, pero si las perdemos todas tendremos que repetir todo el nivel. En cada uno también se esconden cuatro cartuchos y eventualmente necesitamos varios de ellos para abrir el acceso a más niveles y poder enfrentar a los jefes. Si llegamos a un punto en que no tenemos suficientes cartuchos para acceder al siguiente nivel, tendremos que repetir los anteriores en busca de los faltantes. Algunos están muy bien escondidos y eventualmente vamos a necesitar encontrarlos todos para poder encarar al jefe final.

Con los cartuchos también desbloqueamos niveles especiales en los que debemos ganar una carrera contra un personaje que absoluta y definitivamente no es Sonic. La referencia al erizo azul es oportuna porque la serie de juegos de Sega es la principal inspiración detrás de Volvy. La estructura de la gran mayoría de los niveles está basada en los niveles de los primeros Sonic The Hedgehog, con mucha verticalidad y diferentes rutas a seguir. Las cebollas (sí, cebollas) que coleccionamos funcionan como los aros de Sonic e incluso podemos transformarnos en una versión más poderosa de Volvy llamada Swolvy, el equivalente a Super Sonic.

Si Volvy’s Adventure hubiera salido a la venta junto a los títulos en que se inspira, no me cabe duda que hubiera sido un éxito absoluto. A nivel jugable es una joya que no se queda solo con sus influencias, sino que combina los elementos familiares del género con nuevas ideas y mecánicas. La principal es el golpe que da Volvy con su enorme mano, pues al impactar contra un bloque o un enemigo gana un impulso especial que le permite recorrer distancias más largas en el aire o romper puntos especiales del escenario para avanzar y descubrir áreas ocultas llenas de cebollas o que esconden cartuchos.

Estas mecánicas del golpe e impulso nos permiten explorar los niveles a gran velocidad y perfeccionarlas nos anima a tratar de superarlos en el menor tiempo posible. La búsqueda de cartuchos y de completar todos los escenarios con “cinco pulgares arriba” —los cuales también son necesarios para desbloquear la carrera final contra no-Sonic—le dan mucha rejugabilidad. Me recordó positivamente a los viejos juegos de plataformas que jugábamos una y otra vez hasta que nos aprendíamos de memoria los niveles y los disfrutábamos aún más así.

Todo está tan bien hecho que terminé lamentando su corta duración. Volvy’s Adventure: Reslimed se puede pasar en tan solo un par de horas y completarlo al 100% no tomará mucho más tiempo. Usualmente me gusta que los juegos sean cortos, pero en este caso siento que las mecánicas —especialmente el divertido impulso con golpes— daban para mucho más. Cada nivel del juego presenta nuevas ideas divertidas y creo sinceramente que su potencial quedó inexplorado. Entiendo que el objetivo de este juego no era más que presentar una experiencia alternativa, barata y sencilla a GTA 6, pero de verdad siento que podía ser mucho más que eso.

Algo que no he mencionado hasta ahora y que resulta extraño porque es uno de los aspectos de los videojuegos en los que más suelo enfocarme es la narrativa. Este juego sí tiene una historia referente a rescatar a los amigos de Volvy, pero no hay una narrativa fuerte en torno a ello en el juego. Esto era normal en los títulos clásicos que Volvy’s Adventure imita, pero de todos modos siento que hace algo de falta. Algo que tengo que mencionar respecto a la historia y los personajes es que este juego por alguna razón tiene múltiples referencias onanistas. Esto es parte del sentido del humor grotesco que ha demostrado Volvy en los cortos promocionales de Devolver Digital, pero parece algo fuera de lugar en un juego como este. El meta referencial jefe final es algo que resulta divertido a quienes entienden el chiste, pero que honestamente tampoco tiene mucho que hacer aquí.

Volvy’s Adventure: Reslimed es un juego corto, sencillo y barato que nos ofrece una tarde o un fin de semana bastante divertidos, pero no tiene ambiciones más allá de eso. El lanzamiento gratis del supuesto juego al que sirve como actualización y sus elementos referenciales podrían apuntar a una crítica o deconstrucción de los juegos de plataforma que lo inspiraron, pero es demasiado corto para siquiera intentar hacer algo así de interesante.

Reseña hecha con una copia digital de Volvy’s Adventure: Reslimed para Steam provista por Devolver Digital.