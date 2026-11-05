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Vuelve a derrotar a todos los kaiju en Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered para plataformas actuales

Ahora sí, definamos quién es tu rey.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Godzilla está en su mejor momento con set de LEGO, el estreno de la secuela Godzilla Minus Zero y la introducción del rey de los monstruos en Sonic Racing: CrossWorlds. Atari, Pipeworks y Toho publicaron el tráiler de lanzamiento de Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered. Este juego de ‘arena fighting’ protagonizado por los ‘kaiju’ más populares de Japón está disponible en Nintendo Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S y PC. Desarrollado por Atari y el estudio original, Pipeworks, Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered actualiza el título de lucha de 2002 con gráficos mejorados y diversas optimizaciones.

Elige entre 12 ‘kaiju’ y enfréntate a tus rivales con una serie de ataques brutales a lo largo de ocho escenarios, cada uno con variantes diurnas y nocturnas. Combate en ciudades del mundo real, en la Isla de los monstruos y en la nave nodriza alienígena. Desafía a tus amigos en el modo cooperativo local o en el nuevo modo multijugador en línea. Cada ‘kaiju’ tiene su propia campaña para un jugador.

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Domina tus habilidades en combates cinematográficos con un repertorio de movimientos único, que hace que cada pelea sea distinta. Desde feroces ataques cuerpo a cuerpo y ráfagas de energía a distancia, hasta golpes especiales en el ‘Modo Furia’. Los escenarios no son mera decoración, puedes utilizar el entorno de forma estratégica durante el combate, empleando edificios y otros elementos del escenario como armas.

El apartado visual ha sido remasterizado por completo para realzar la experiencia cinematográfica del título original. Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered también incluye actualizaciones en la jugabilidad y un sistema de desbloqueo mejorado, que te permite obtener monstruos, escenarios y objetos de la galería en el orden que prefieras.

🐱‍🐉

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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