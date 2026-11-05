Vuelve a derrotar a todos los kaiju en Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered para plataformas actuales

Godzilla está en su mejor momento con set de LEGO, el estreno de la secuela Godzilla Minus Zero y la introducción del rey de los monstruos en Sonic Racing: CrossWorlds. Atari, Pipeworks y Toho publicaron el tráiler de lanzamiento de Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered. Este juego de ‘arena fighting’ protagonizado por los ‘kaiju’ más populares de Japón está disponible en Nintendo Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S y PC. Desarrollado por Atari y el estudio original, Pipeworks, Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered actualiza el título de lucha de 2002 con gráficos mejorados y diversas optimizaciones.

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Elige entre 12 ‘kaiju’ y enfréntate a tus rivales con una serie de ataques brutales a lo largo de ocho escenarios, cada uno con variantes diurnas y nocturnas. Combate en ciudades del mundo real, en la Isla de los monstruos y en la nave nodriza alienígena. Desafía a tus amigos en el modo cooperativo local o en el nuevo modo multijugador en línea. Cada ‘kaiju’ tiene su propia campaña para un jugador.

Domina tus habilidades en combates cinematográficos con un repertorio de movimientos único, que hace que cada pelea sea distinta. Desde feroces ataques cuerpo a cuerpo y ráfagas de energía a distancia, hasta golpes especiales en el ‘Modo Furia’. Los escenarios no son mera decoración, puedes utilizar el entorno de forma estratégica durante el combate, empleando edificios y otros elementos del escenario como armas.

El apartado visual ha sido remasterizado por completo para realzar la experiencia cinematográfica del título original. Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered también incluye actualizaciones en la jugabilidad y un sistema de desbloqueo mejorado, que te permite obtener monstruos, escenarios y objetos de la galería en el orden que prefieras.