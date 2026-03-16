Vuelve Jojo’s Bizarre Adventure y el tráiler final de Steel Ball Run nos prepara para el primer episodio que durará 47 minutos

Como sabemos desde enero de 2026, Netflix ha confirmado que la fecha de estreno de la primera parte de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run ha quedado programada para el jueves 19 de marzo. Sin embargo, por el momento se desconoce cuál será la cantidad de episodios que tendrá la primera parte. Lo que sí sabemos es que el primer episodio del anime Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run tendrá una duración de 47 minutos.

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El tráiler final de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run confirma los seiyu que interpretarán a los personajes principales de esta primera parte de la adaptación del manga de Hirohiko Araki.

Johnny Joestar: Shōgo Sakata

Shōgo Sakata Gyro Zeppeli: Yōhei Azakami

Yōhei Azakami Diego Brando: Kaito Ishikawa

Kaito Ishikawa Lucy Steel: Rie Takahashi

Rie Takahashi Steven Steel: Kenta Miyake

Kenta Miyake Sand Man: Masaaki Mizunaka

Masaaki Mizunaka Pocoloco: Kenichirō Matsuda

¿Cuál es la historia de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run?

Tráiler de JoJo’s Bizarre Adventure Parte 7: Steel Ball Run presentado en el JOJODAY del 2025.

En la época del Viejo Oeste en Estados Unidos, la mayor carrera del mundo está a punto de comenzar. Miles de personas hacen cola en San Diego para recorrer más de seis mil kilómetros y tener la oportunidad de ganar el gran premio de cincuenta millones de dólares. Con la era del caballo llegando a su fin, se permite a los concursantes utilizar cualquier tipo de vehículo que deseen. Los competidores tendrán que soportar condiciones extenuantes, recorriendo hasta cien kilómetros al día a través de páramos inexplorados. La carrera Steel Ball Run es realmente un acontecimiento único.

La historia de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run sigue a un joven Johnny Joestar, un antiguo jockey que se encuentra lisiado. Johnny llega a San Diego para presenciar el comienzo de la carrera. Allí se encuentra con Gyro Zeppeli, un corredor con dos bolas de acero en la cintura en lugar de una pistola.

Johnny es testigo de cómo Gyro utiliza una de sus bolas de acero para desatar un poder fantástico, obligando a un hombre a dispararse su pistola durante un duelo. En medio de la acción, Johnny toca por casualidad la bola de acero y siente que un poder recorre sus piernas, permitiéndole ponerse de pie por primera vez en dos años. Con la promesa de descubrir el secreto de las bolas de acero, Johnny decide competir en la carrera. Así comienza su ex

Fuente: Warner Bros. Japan Anime