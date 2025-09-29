Vuelve y se aplaza el día del juicio final para Terminator 2D: No Fate, Skynet son las tarifas de aranceles

Reef Entertainment y el desarrollador Bitmap Bureau han decidido aplazar una vez más el lanzamiento de Terminator 2D: No Fate –que ya había sido aplazado del 5 de septiembre para el 31 de octubre–, ahora hasta el 26 de noviembre del año en curso. El juego sobrecargado de estilo retro noventero estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch y PC a través de Steam y Epic Games Store.

«Este ajuste se debe a los cambios comerciales y arancelarios globales que retrasaron el envío de los componentes de nuestras ediciones Día Uno y de Coleccionista. Dado que nos comprometemos a lanzar todas las ediciones juntas, esta nueva fecha se aplica tanto a los lanzamientos físicos como a los digitales en todo el mundo», declaró Reef Entertainment en el anuncio.

Juega como Sarah Connor y el T-800 en diversas y emocionantes misiones mientras se enfrentan al T-1000 e intentan detener los planes de Skynet antes que la raza humana sea aniquilada. Lidera la Resistencia como John Connor en el futuro, luchando en el frente como la única esperanza de la humanidad en la guerra contra las máquinas. En esta historia única, que combina escenas icónicas de Terminator 2: El juicio final con escenarios originales y múltiples finales, el destino de la humanidad está en tus manos.

Adéntrate en una experiencia arcade clásica que rinde homenaje al universo Terminator con una jugabilidad, música y gráficos auténticos, creados desde cero. Lucha contra todo el arsenal de Cyberdyne y Skynet, con múltiples tipos de enemigos y emocionantes combates contra jefes finales. Descubre el mundo de T2 como nunca antes, con ilustraciones detalladas de sprites en 2D de personajes y escenas favoritos. Disfruta de una banda sonora cinematográfica con música remasterizada de la legendaria película y composiciones completamente nuevas. Múltiples modos de juego diferentes para elegir: Modo Historia, Modo Arcade, Modo Infinito, Boss Rush, Madre del Futuro y Entrenamiento de Nivel.