War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius dejará de funcionar a nivel global en mayo

Square Enix anunció que su RPG de estrategia para móviles, War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, cerrará el 29 de mayo del 2025. El juego es un ‘spin-off’ de Final Fantasy Brave Exvius, que también cerró a nivel mundial en octubre del 2024. Square Enix y el equipo de desarrollo de Gumi fusionaron los servidores japoneses y globales, en términos de contenido, en septiembre de 2023. Sin embargo, la versión japonesa del juego no está programada para cerrar junto con la versión global.

A partir del 25 de marzo de 2025, los jugadores ya no podrán comprar Visiore, la moneda premium utilizada para participar en los gachas o recargar resistencia. Cualquier Visiore que posea un jugador podrá seguir usándose. La Tienda Especial también cerrará ese mismo día, por lo que no se podrán realizar compras con dinero real. Los eventos especiales continuarán hasta el final del servicio. Se desconoce si la historia del juego continuará o se cerrará en una actualización final. La información de las cuentas de los jugadores se eliminará al finalizar la versión global.

Personajes de FFVII, Persona 5 Royal y Tomb Raider (Lara Croft) también pasaron por War of the Visions.

La versión global de War of the Visions lleva activa desde marzo del 2020. El anuncio de su cierre coincide con el quinto aniversario del juego. Este anuncio se produce tras una colaboración con Final Fantasy XIV en diciembre de 2024. Los eventos anteriores protagonizados por Thancred e Y’shtola regresaron, y los jugadores de Final Fantasy XIV pudieron adquirir atuendos basados ​​en los héroes y heroínas de War of the Visions, Mont y Macherie.

Con el cierre global de Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia, Final Fantasy XV: A New Empire y, ahora, tanto de War of the Visions como de Brave Exvius, Final Fantasy VII: Ever Crisis es el único juego para móviles de Final Fantasy disponible en todo el mundo. Sin contar los RPG principales, las versiones Pixel Remaster (FF1 a FF6), FFVII, FFVIII y FFIX. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered permanece disponible solo en Android.

Fuente: Square Enix

Vía: WotV Twitter