Las colaboraciones con otras entregas de la franquicia Final Fantasy no son nada nuevo en War of the Visions. De hecho, el juego de rol táctico ha recibido a invitados pertenecientes a otras franquicias. Entre estos destaca Lara Croft, cuya colaboración celebró su aniversario 25.

Ahora, faltando poco más de un mes para que termine 2021, los jugadores del título para móviles ya pueden disfrutar de otra colaboración. En esta ocasión, esta es encabezada por Final Fantasy XV. Para leer nuestra reseña de este título, basta con seguir este enlace.

¿Qué conseguirán aquellos que participen en la colaboración entre War of the Visions y Final Fantasy XV?

La colaboración entre War of the Visions y Final Fantasy XV permite que los jugadores utilicen a las unidades UR Prompto, Noctis y Aranea.

Hasta el 28 de diciembre, todos los usuarios de War of the Visions que inicien sesión recibirán la unidad Ultra Rara Prompto. Este se especializa en causar dolencias a sus enemigos desde una distancia segura. Además del pistolero tipo Oscuridad, los jugadores de de War of the Visions podrán desbloquear las siguientes unidades UR: Noctis, un espadachín tipo Tierra que puede utilizar ataques de diferentes tipos, y Araena, una lancera tipo Hielo especializada en atacar unidades individuales. Como si no fuera suficiente, esta última también debuta como uno de los jefes de la colaboración. El otro es MA-X Maniple, que también debutó en FFXV.

Los usuarios de War of the Visions también pueden obtener la Carta de Visión “Juramento de Salvación”. Esta aumentará el ataque y la destreza de todas las unidades tipo Tierra. También concederá una mejora general de resistencia a la magia ofensiva si se sube al nivel máximo y un bono único a Noctis.

¿De qué trata War of the Visions?

La historia de War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius se ambienta en el continente de Ardora. Este se encuentra en el mundo de Lapis, el mismo en el que transcurre Final Fantasy Brave Exvius. La trama gira alrededor de la guerra entre cinco naciones —Lionis, Hourne, Wezette, Fennes y Sanctum— que utilizan el poder de las Visiones: manifestaciones físicas de guerreros de diferentes eras y mundos.

La jugabilidad de este título es similar a la de Final Fantasy Tactics. Los jugadores pueden escoger hasta 6 unidades —que pueden personalizarse dependiendo del trabajo al que apliquen— para llevar al campo de batalla y desplazar estratégicamente en un tablero.

War of the Visions está disponible para dispositivos móviles Android y iOS.

Fuente: WAR OF THE VISIONS FFBE Official Channel