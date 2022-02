2021 no fue un año muy extraño para Activision Blizzard. El enorme estudio recibió no una, sino varias demandas relacionadas con horribles casos de abuso laboral y sexual. Perdió mucho valor en la bolsa, cientos de empleados renunciaron y no han podido deshacerse de un CEO tóxico. A lo mejor, la compra de Microsoft ayudaría a arreglar este empresa. Mientras tanto, solo podemos esperar que los juegos que vienen sean buenos y entre ellos se encuentra «contenido de Warcraft para teléfonos y dispositivos móviles».

El anuncio fue algo ambiguo. Durante el reciente reporte financiero de la empresa, en el que confirmaron que las ganancias de la división Blizzard no estuvieron a la altura de lo esperado, dijeron que planean «contenido completamente nuevo y sustancial de la franquicia Warcraft en 2020″. Además de «nuevas experiencias» para WoW y Hearthstone, que también llegarían este año, «entregarán contenido completamente nuevo y móvil de Warcraft en las manos de los jugadores por primera vez».

No dieron muchos detalles al respecto, solo aclararon que es algo separado de WoW y Hearthstone. De inmediato comenzaron los rumores sobre Warcraft 4 o un ‘remake’ para teléfonos móviles del primer juego. La verdad es que podría ser cualquier cosa.

Warcraft: Orcs & Humans

Este anunció nos recordó un poco lo que pasó cuando Blizzard anunció Diablo Immortal para móviles en BlizzCon 2018, que fue recibido con absoluta hostilidad por parte de los jugadores. A lo mejor por eso decidieron anunciar este en un reporte financiero. Después de todo, los accionistas pueden ser los principales interesados en ver más juegos de la empresa llegando a teléfonos móviles.

En los últimos años, Blizzard ha perdido la buena fe que le tenían sus fanáticos. No creemos que un juego móvil ayude a recuperarla, pero ya veremos.

Via: Eurogamer

Fuenre: reporte financiero de Activision Blizzard